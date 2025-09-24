Hà Nội: Camera trí tuệ nhân tạo phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm giao thông

Theo thống kê, qua 12 giờ, camera có trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm trên phố Phạm Văn Bạch, với các lỗi chủ yếu như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều.

Chiều 24-9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa thí điểm lắp 2 camera thế hệ mới nhất tại Hà Nội, dùng AI tự động phát hiện vi phạm.

Qua trích xuất dữ liệu 2 camera AI thí điểm lắp đặt tại phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội), từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 24-9, hệ thống đã phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm.

Hệ thống camera AI phát hiện xe ô tô vượt đèn đỏ. Ảnh: CỤC CSGT

Trong các trường hợp vi phạm, có 343 trường hợp đi xe máy không đội nón bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ; 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe nhằm xác định chủ phương tiện, đồng thời cũng được cán bộ Trung tâm chỉ huy kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội thực hiện xử lý vi phạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tới đây hàng ngàn camera tương tự sẽ được lắp đặt trên toàn quốc. Đồng thời, cục đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, để phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.

Camera AI phát hiện 1 phương tiện đi ngược chiều

Trong khi đó, với tuyến đường cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, qua trích xuất dữ liệu từ 1 camera mới được lắp đặt trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong ngày 18 và 19-9, Trung tâm chỉ huy phát hiện 236 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong số này, 229 trường hợp không thắt dây đai an toàn; tiếp đó là lỗi dùng tay sử dụng điện thoại có 5 trường hợp; vi phạm khác có 2 trường hợp.

ĐỖ TRUNG