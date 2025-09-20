Đồng Tháp: Sát hạch xong, có “giấy phép lái xe điện tử” chỉ sau 2 giờ

Chỉ hai giờ sau khi hoàn thành kỳ sát hạch lái xe ô tô, thí sinh tại Đồng Tháp đã có thể tra cứu số Giấy phép lái xe (GPLX) trên ứng dụng VNeID, sử dụng ngay khi lưu thông nhờ quy trình xử lý dữ liệu nhanh gọn của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đồng Tháp.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Tháp bố trí xe đưa đón thí sinh miễn phí từ Đồng Tháp đến điểm thi sát hạch

Trong hai ngày 19 và 20-9, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trường Trung cấp Kỹ thuật Giao thông Long An (tỉnh Tây Ninh) tổ chức kỳ sát hạch lái xe hạng C cho 288 thí sinh.

Đây là những người vắng hoặc trượt ở kỳ thi trước, cùng các trường hợp GPLX quá hạn cần thi lại để được cấp mới.

Do các trung tâm sát hạch của tỉnh Đồng Tháp đang nâng cấp nên kỳ thi lần này được tổ chức tại Trung tâm sát hạch lái xe của Trường Trung cấp Kỹ thuật Giao thông Long An.

Để giảm áp lực cho thí sinh, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Tháp bố trí xe đưa đón miễn phí từ Đồng Tháp đến điểm thi. lực lượng chức năng cũng phối hợp trung tâm sát hạch rà soát hồ sơ, đối chiếu dữ liệu và cập nhật về Cục CSGT, giúp thí sinh nhận số GPLX chỉ 2 giờ sau khi kết thúc hội đồng sát hạch.

Đặc biệt, kết quả được đồng bộ qua mã QR và cập nhật ngay trên VNeID, cho phép người dân dùng GPLX điện tử có giá trị như bản giấy, tiện lợi khi lưu thông.

NGỌC PHÚC