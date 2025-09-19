Điều tiết xe trọng tải lớn đi vào làn phải đường cao tốc

Xã hội

Ngày 19-9, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết giao thông trên các tuyến đường cao tốc nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Cụ thể, từ ngày 18-9, lực lượng chức năng đã dùng xe công vụ, dừng tại các trạm thu phí và chạy dọc các tuyến đường cao tốc có 2 làn xe chạy, phát loa tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông di chuyển theo đúng làn đường.

VIDEO: Cảnh sát giao thông tuyên truyền xe trọng tải lớn đi làn phải đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 sẽ dùng xe công vụ để phát loa tuyên truyền tại các tuyến đường cao tốc, gồm: TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Nha Trang - Cam Lâm.

Screenshot 2025-09-19 095619.png
Lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền trên các tuyến đường cao tốc

Theo đó, ô tô khách loại từ 29 chỗ ngồi và ô tô có tải trọng trên 7,5 tấn trở lên đi vào làn bên phải (làn có tốc độ thấp hơn) theo chiều đi. Đối với làn bên trái nằm sát dải phân cách dành cho ô tô con, xe tải dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ ngồi.

Screenshot 2025-09-19 095648.png
Xe công vụ dừng bên trạm thu phí đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để phát loa tuyên truyền

Việc tuyên truyền nhằm ngăn ngừa tình trạng các phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, giảm hiệu quả khai thác đường bộ; đồng thời ngăn chặn, ngăn ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.

NGUYỄN TIẾN

