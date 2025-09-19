Điều tiết xe trọng tải lớn đi vào làn phải đường cao tốc

Cụ thể, từ ngày 18-9, lực lượng chức năng đã dùng xe công vụ, dừng tại các trạm thu phí và chạy dọc các tuyến đường cao tốc có 2 làn xe chạy, phát loa tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông di chuyển theo đúng làn đường.
Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 sẽ dùng xe công vụ để phát loa tuyên truyền tại các tuyến đường cao tốc, gồm: TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Nha Trang - Cam Lâm.
Theo đó, ô tô khách loại từ 29 chỗ ngồi và ô tô có tải trọng trên 7,5 tấn trở lên đi vào làn bên phải (làn có tốc độ thấp hơn) theo chiều đi. Đối với làn bên trái nằm sát dải phân cách dành cho ô tô con, xe tải dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ ngồi.
Việc tuyên truyền nhằm ngăn ngừa tình trạng các phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, giảm hiệu quả khai thác đường bộ; đồng thời ngăn chặn, ngăn ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.