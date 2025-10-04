Hải Phòng cấm tàu ra khơi để phòng chống bão số 11

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, chiều 4-10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Bùi Văn Thăng đã có thông báo về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển.

Thực hiện công điện của UBND TP Hải Phòng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng thông báo cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 17 giờ cùng ngày.

Hình ảnh vệ tinh bão số 11 lúc 18 giờ ngày 4-9. Ảnh: WINDY

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, UBND các xã, phường ven biển, các đặc khu thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, số lao động trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, chòi canh, bằng mọi biện pháp di chuyển vào nơi tránh, trú an toàn; sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu. Các công việc này phải hoàn thành trước 19 giờ cùng; kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thuỷ sản, phương tiện đường thuỷ nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn (trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển, đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú theo quy định; sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu CN-09 và các phương tiện khác tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11. Theo công điện, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo bão, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để ứng phó kịp thời. Đặc biệt cảnh giác với giông, lốc, sét có thể xảy ra trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt tình hình bão, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

ĐỖ TRUNG