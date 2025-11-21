Miền Trung: Ước tính thiệt hại sơ bộ hơn 3.270 tỷ đồng do mưa lũ

Tính đến chiều tối 21-11, số nạn nhân thiệt mạng và mất tích do thiên tai ở Trung bộ đã lên tới 54 người. Cơ quan chức năng ước tính tổng thiệt hại về tài sản (sơ bộ) hiện lên hơn 3.270 tỷ đồng.

Các chiến sĩ thuộc Quân khu 5 dùng xe đặc chủng vào vùng lũ Đắk Lắk cứu hộ người dân bị cô lập

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17 giờ ngày 21-11, mưa lũ, ngập lụt và sạt lở ở Trung bộ đã làm 54 người chết và mất tích (tăng 4 người so với báo cáo chiều tối 20-11).

Trong số này, 45 người đã chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 17 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người) và 9 người còn mất tích (Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa).

Chiều 21-11, nước lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang tiếp tục xuống, riêng sông Krông Ana (Đắk Lắk) vẫn đang lên.

Mặc dù nước lũ đã đạt đỉnh và đang trong xu thế xuống dần, nhưng đến chiều 21-11 còn 28.460 nhà bị ngập tại ba tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Thiệt hại về nông nghiệp tiếp tục tăng cùng 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở.

Tính đến chiều tối 21-11, các đơn vị điện lực ở Nam Trung bộ đã khôi phục điện lưới cho 664.249 khách hàng, còn 493.252 khách hàng mất điện (nhiều nhất là tại Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai báo cáo ước tổng thiệt hại ban đầu về kinh tế tại các vùng mưa lũ ở Trung bộ đến thời điểm này khoảng 3.272 tỷ đồng. Hiện các địa phương vẫn tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Trong ngày 21-11, Chính phủ đã tổ chức 3 đoàn công tác do các Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ (Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tại Gia Lai).

PHÚC VĂN