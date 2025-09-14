Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe ô tô đâm chết nữ sinh

Tối 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (sinh năm 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 13-9, tại khu vực gầm cầu chui Vạn Điểm (thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe bồn chở bê tông do Long điều khiển và một xe máy điện. Vụ việc khiến một nữ sinh (SN 2000) tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Đinh Văn Long đã rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Phú Xuyên tổ chức truy xét, điều tra.

Đối tượng Đinh Văn Long

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan công an, Long khai nhận sau khi xảy ra va chạm, dù nạn nhân chưa tử vong nhưng y vẫn cố tình điều khiển xe kéo lê nạn nhân trên đường với mục đích khiến nạn nhân tử vong hòng tránh việc bồi thường dân sự.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Long để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.‎

ĐỖ TRUNG