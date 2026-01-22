Hà Tĩnh phân bổ 40 tỷ đồng khắc phục sạt lở kè và đường ven biển

Ngày 21-1, ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, UBND tỉnh vừa phân bổ 40 tỷ đồng để nâng cấp, khắc phục dứt điểm tình trạng sụt lún, sạt lở mái kè chắn sóng và đường giao thông của tuyến đê Tả Nghèn, đoạn qua thôn Mai Lâm.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra, đo đạc mốc giới, thiết kế để sớm triển khai thi công trong năm 2026 nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước mùa mưa bão sắp tới.

Trước đó, Báo SGGP ngày 5-12-2025 đã có bài “Kè chắn sóng ven biển bị sạt lở nghiêm trọng”, phản ánh kè chắn sóng thuộc tuyến đê Tả Nghèn được xây dựng khoảng giai đoạn 2022-2023, là công trình xung yếu, trực tiếp bảo vệ cuộc sống và tài sản cho khoảng 500-600 hộ dân ở các thôn Mai Lâm, Đông Thắng, Đông Vĩnh, Hợp Tiến. Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng liên tiếp của bão số 5, số 10 làm sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng hơn 150m và đang tiếp tục lan rộng nguy hiểm.

DƯƠNG QUANG