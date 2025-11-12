Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể ngư dân bị chìm thuyền trên biển

Sáng 12-11, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Văn H. (SN 1973, trú thôn Yên Điềm), nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra vào chiều 11-11.

Tối 11-11, các lực lượng chức năng và người dân đã trục vớt, kéo được chiếc thuyền gặp nạn đưa vào bờ

Thi thể ông H. được tìm thấy vào khoảng 4 giờ sáng 12-11, cách vị trí gặp nạn khoảng 150m. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 11-11, ông H. cùng con trai là Nguyễn Văn Q. (SN 2008) chèo thuyền ra khu vực biển cách bờ khoảng 700-800m để thả lưới đánh bắt hải sản. Trong lúc đang đánh bắt, thuyền bất ngờ gặp sóng to, gió lớn dẫn đến bị lật.

Nguyễn Văn Q. may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn ông H. mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Lộc Hà đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự xã, Đồn Biên phòng Cửa Sót và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân suốt đêm.

Ông Nguyễn Việt Cường cho biết, gia cảnh ngư dân Nguyễn Văn H. rất khó khăn. Trước mắt, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng lo hậu sự.

DƯƠNG QUANG