Hạ viện Mỹ bác dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến với Iran

Ngày 16-4, với kết quả 213 phiếu thuận và 214 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ khởi xướng nhằm yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Dự thảo nghị quyết do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks (đảng Dân chủ, bang New York) đề xuất, trong đó “yêu cầu Tổng thống Donald Trump rút Lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran”, với các ngoại lệ trong những trường hợp khẩn cấp theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, “trừ khi được Quốc hội cho phép một cách rõ ràng”. Tuy nhiên, các nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã từ chối áp đặt các giới hạn đối với chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, phần lớn người dân nước này không ủng hộ cuộc chiến. Mới nhất, theo kết quả thăm dò của CBS News, 60% người Mỹ được hỏi không ủng hộ chiến dịch quân sự của Washington tại Iran; 64% không tán thành cách Tổng thống Trump xử lý tình hình, trong khi 62% cho rằng ông chủ Nhà Trắng không có kế hoạch rõ ràng.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc bỏ phiếu là một minh chứng rõ nét cho sự chia rẽ lưỡng đảng tại Washington. Sự việc này làm nóng lại cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ về việc ai có quyền tuyên chiến theo Hiến pháp Mỹ. Theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973, Tổng thống phải có sự chấp thuận của Quốc hội nếu các hành động quân sự kéo dài quá 60 ngày. Thời hạn này cho cuộc chiến với Iran dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng 4-2026.

Trước đó, hôm 5-3, chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran, Hạ viện Mỹ cũng đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ bảo trợ nhằm chấm dứt cuộc chiến.

XUÂN HẠNH