Hai nhân viên cứu hộ vượt sóng dữ, giành lại sự sống cho du khách

Ngày 25-1, Phòng Văn hóa – Xã hội phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, lực lượng cứu hộ bờ biển vừa kịp thời cứu sống một nam du khách bị sóng cuốn vào khu vực nguy hiểm khi tắm biển tại Bãi Dứa (đường Hạ Long).

Trước đó, chiều 23-1, anh T.K.D. (19 tuổi) tắm biển cùng nhóm bạn thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa. Sau đó, dòng nước xoáy tiếp tục đẩy nạn nhân ngược trở lại khu vực bãi đá, nguy cơ bị sóng xô va đập mạnh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Clip cứu hộ nạn nhân. Nguồn: Lực lượng cứu hộ cung cấp

Phát hiện tình huống nguy cấp, hai nhân viên cứu hộ là Nguyễn Văn Thọ và Trần Đình Hội nhanh chóng lao xuống biển, bơi vòng ra phía ngoài, tiếp cận nạn nhân tại khu vực bãi đá. Các nhân viên cứu hộ đã kịp thời đeo áo phao, dìu nạn nhân vượt sóng, đưa vào bờ an toàn.

Sau khi sơ cứu, nạn nhân được đưa vào bệnh viện để tiếp tục điều trị

Khi lên bờ, nạn nhân trong tình trạng khó thở, mệt lả và ngất xỉu. Lực lượng cứu hộ lập tức tiến hành sơ cứu, hồi sức tim phổi tại chỗ, sau đó chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Đại diện Phòng Văn hóa – Xã hội phường Vũng Tàu cho biết, thời điểm này, khu vực biển có sóng lớn, dòng chảy phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Du khách cần tuân thủ nghiêm các cảnh báo an toàn, không tắm biển tại khu vực có sóng mạnh, bãi đá và luôn chú ý quan sát lực lượng cứu hộ để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

