Hầm chui đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã khắc phục sự cố trồi nhựa

Ngày 17-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phối hợp nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát đã triển khai sửa chữa, khắc phục những điểm hư hỏng trên mặt đường hầm chui đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, TPHCM).

Những vị trí bong tróc nhựa đường đã được dặm vá. Ảnh THIÊN PHÁT

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Chủ đầu tư) Lương Minh Phúc cho biết, rạng sáng 16-9, đơn vị thi công nhà thầu đã tiến hành thảm nhựa tạm tại các vị trí bong tróc, lún võng ở hầm chui HC1 và HC2 cơ bản hoàn tất, bảo đảm an toàn phương tiện lưu thông qua hầm.

Đơn vị tiếp tục xử lý triệt để các điểm hư hỏng như trồi nhựa, hằn luống đến ngày 21-9. Đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh quanh khu vực hầm, việc sửa chữa tạm hoàn thành trước 26-9 và khắc phục xong hoàn toàn trước 30-9.

Về nguyên nhân nhựa đường mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng, ông Lương Minh Phúc cho biết, quá trình khai thác với mật độ xe lớn, đặc biệt xe tải nặng, cùng ảnh hưởng của thời tiết đã khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp.

Để khắc phục, nhà thầu sẽ bóc tách lớp bê tông nhựa hư hỏng, gia cố nền đường và thảm lại toàn bộ bề mặt; những đoạn hư hỏng nặng sẽ thay thế toàn bộ kết cấu mặt đường.

Đồng thời, công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ sẽ được tăng cường trước mùa mưa, kèm theo việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu và kỹ thuật thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cam kết xử lý dứt điểm các điểm xuống cấp trong thời gian sớm nhất, đồng thời yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng trách nhiệm bảo hành, tăng cường duy tu, bảo dưỡng định kỳ, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi cho người dân đi lại.

Sáng nay (17-9), đơn vị thi công đã dặm vá những điểm hư hỏng mặt đường. Ảnh: THIÊN PHÁT

Trước đó, ngày 13-9, Báo SGGP đăng thông tin Hầm chui đường Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ: Xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà chỉ sau 9 tháng sử dụng, phản ánh việc hầm chui đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường hai bên hầm xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà, nhựa đường bong tróc, lồi lõm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Người dân và tài xế bức xúc cho biết việc di chuyển qua khu vực này không chỉ khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Một số ý kiến cho rằng, công trình quy mô lớn, vốn đầu tư cao nhưng nhanh chóng hư hỏng, khiến kỳ vọng giải quyết ùn tắc nay trở thành “điểm đen” giao thông mới.

Dự án hầm chui khởi công từ năm 2020, sau nhiều lần trễ hẹn mới đưa vào sử dụng đầu năm 2025. Tuy nhiên, nhiều hạng mục như trạm bơm, hệ thống thoát nước, tổ chức giao thông vẫn chưa hoàn thiện.

Không chỉ khu vực nút giao, toàn tuyến đường Nguyễn Văn Linh (từ Quốc lộ 50 đến Quốc lộ 1) cũng đang hư hỏng nặng. Đại lộ Nguyễn Văn Linh hiện do Ban Quản lý khu Nam quản lý khai thác, trong khi Sở Xây dựng TPHCM chịu trách nhiệm quản lý chung về giao thông trên tuyến.

QUỐC HÙNG - THIÊN PHÁT