Hamas tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền lực

Lực lượng Hamas tuyên bố “hoàn toàn sẵn sàng” chuyển giao quyền lực hành chính cho Ủy ban kỹ trị Palestine mới được thành lập với nhiệm vụ quản lý Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Bạo lực vẫn tiếp diễn tại Dải Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn. Ảnh: ANADOLU

Hamas coi việc chuyển giao quyền lực hành chính là một phần của giai đoạn 2 trong thỏa thuận hòa bình về Dải Gaza, đồng thời gắn chặt tiến trình này với yêu cầu tổng thể về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza.

Tuyên bố nhấn mạnh “quyền không thể tách rời” của người Palestine đối với công cuộc tái thiết được tiến hành theo cách đảm bảo các quyền dân tộc và chủ quyền của Palestine, đồng thời tái khẳng định mục tiêu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, với Đông Jerusalem là thủ đô.



Ủy ban kỹ trị Palestine gồm 15 thành viên, được giao quản lý tạm thời Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột, đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16-1 thông qua phiên họp đầu tiên tại Cairo (Ai Cập).

Trong lúc này, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Dải Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ dân sự Gaza, ông Mahmoud Basal, ngày 19-1 cho biết 3 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel trong những vụ việc riêng rẽ tại các khu vực Khan Younis và Rafah.

Theo cơ quan y tế Dải Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực vào tháng 10-2025, ít nhất 465 người Palestine đã bị sát hại, khiến số người thiệt mạng kể từ tháng 10-2023 lên tới 71.550.

MINH CHÂU