Hàng hóa dồi dào, chờ khách sắm tết

Phong phú nguồn hàng, giá tốt

Ghi nhận của PV SGGP, hai ngày cuối tuần, người dân nhộn nhịp đổ về các trung tâm thương mại, siêu thị… trên địa bàn TPHCM để vui chơi, mua sắm. Nhiều gian hàng tấp nập đón khách chụp hình cùng nhánh mai, đào, bánh chưng trang trí, câu đối tết… “Không khí cận tết rộn ràng. Sức mua nhích dần, kỳ vọng khoảng 10 ngày tới sẽ tăng mạnh”, chị Thúy Mỵ, nhân viên bán hàng thời trang tại Trung tâm Thương mại Gigamall (TP Thủ Đức) cho hay.

Khách mua hàng tại siêu thị MM Mega Market quận 12. Ảnh: GIA HÂN

Ghi nhận tại một số siêu thị, trung tâm thương mại như GO!, BigC, Satra, MM Mega Market, Gigmall hàng hóa được giảm giá mạnh, có mặt hàng giảm tới 80-90% (quần áo thời trang, giày, dép…). Theo chị Nguyễn Thị Bé (quận 10), đây là dịp để khách hàng có nhiều cơ hội khảo sát, dò giá. Nơi nào bán giá tốt, phù hợp túi tiền, người mua sẽ lựa chọn.

Hiện tại, một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như dầu ăn, gạo, thịt… cũng có thêm hàng loạt ưu đãi tặng kèm. Ví dụ, MM Mega Market có chính sách khách mua hàng với hóa đơn từ 800.000 đồng trở lên sẽ được mua 12 sản phẩm với giá ưu đãi giảm sâu (mua chai dầu ăn 2 lít 109.000 với giá giảm còn 69.000 đồng; bia Budweiser 356.000 còn 265.000 đồng/thùng…). Hoặc như, hệ thống siêu thị của Central Retail đang có chương trình “Lễ hội thịt heo” giảm từ 10-40%, với 40 sản phẩm thịt heo, gồm thịt đùi, vai, sườn non…

Ông Phạm Nguyễn Thái Huy, Phó Tổng Giám đốc Gigamall Việt Nam cho biết, vài tuần nay sức mua được cải thiện đáng kể. Ước tính, mãi lực tăng từ 20-30% so với đầu năm 2023. Điều này có được do các nhãn hàng đang đẩy mạnh chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng cuối năm; đồng thời gia tăng bán hàng qua các kênh thương mại điện tử…

Tăng hàng bình ổn, nới thời gian mở bán

Các chợ đầu mối (Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức) cũng cho biết, lượng hàng về chợ dịp này khá dồi dào, đủ cung ứng trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn, thông tin, hiện tại chợ đã tăng lượng hàng khoảng 8% so với năm 2023, tương ứng 2.500 tấn/ngày đêm. Vào thời điểm từ ngày 4 đến 9-2 (nhằm 25-30 tháng Chạp), lượng hàng tăng khoảng 10%, có ngày tăng tới 50% so với bình thường. Riêng mặt hàng thịt heo, tối ngày 8-2 (ngày 29 tháng Chạp), lượng hàng sẽ tăng gần 100% so với bình thường, ở mức 780 tấn/ngày đêm. Giá hàng hóa tại chợ khá tốt, thậm chí một số mặt hàng giảm hơn so với ngày thường. Bên cạnh đó, để đảm bảo lượng hàng về đủ cung ứng cho người dân, thương nhân chợ Hóc Môn có kế hoạch dự trữ hàng hóa tại các kho lạnh xung quanh chợ từ 1.000-1.500 tấn, để thường xuyên “châm” thêm hàng…

Sở Công thương TPHCM thông tin thêm, có 45 doanh nghiệp tham gia cung ứng, phân phối các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết như Saigon Co.op, Satra, Central Retail, MM Mega Market, Vissan, C.P Việt Nam, San Hà,… Các doanh nghiệp chuẩn bị hơn 22.000 tỷ đồng hàng hóa, trong đó hơn 8.500 tỷ đồng hàng bình ổn thị trường. Đối với kênh phân phối hiện đại (48 trung tâm thương mại, 267 siêu thị và hơn 3.000 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động) cũng đã ký kết hợp đồng thu mua với nhà cung cấp, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ tết.

“Doanh nghiệp lên nhiều phương án dự trù, kiên quyết không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hàng hóa, mất cân đối cung cầu trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng phối hợp với UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai theo dõi số lượng hàng hóa xuất - nhập, tình hình giá cả hàng hóa tại nguồn và về chợ; thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá, hàng hóa kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm,…”, Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ, nhấn mạnh.

THI HỒNG