Thanh Hoá: Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, sáng tạo, thực chất

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban ngành Trung ương, địa phương cùng 321 đại biểu ưu tú đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa trong 5 năm qua; đồng thời là ngày hội lớn, tôn vinh các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt, “những bông hoa tươi đẹp nhất” trong “vườn hoa” thi đua yêu nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu

Trong 5 năm qua, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cùng sự chủ động, sáng tạo và tích cực hưởng ứng của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị và nhân dân, phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt chúc mừng các tập thể, cá nhân, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua ở Thanh Hóa được triển khai sâu rộng, sáng tạo và ngày càng đi vào thực chất, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới, kịp thời, đúng người, đúng việc, có tác động khích lệ, lan tỏa, nêu gương. Trong nhiệm kỳ, tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; hơn 170 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương; hơn 450 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các hình thức khen thưởng khác.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dự Đại hội

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới. Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển, Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có kết quả cụ thể. Đặc biệt, phong trào thi đua phải trở thành nguồn động lực tinh thần quan trọng, củng cố niềm tin, phát huy lòng tự hào, khát vọng phát triển, khơi dậy những giá trị tốt đẹp của con người xứ Thanh - yêu nước, cách mạng, kiên trung, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

DUY CƯỜNG