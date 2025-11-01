Thi đua đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là dịp những tấm gương điển hình tỏa sáng mà còn khơi dậy niềm cảm hứng, tạo động lực cho các phong trào thi đua, quyết tâm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Những điển hình lan tỏa

Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) không thể nhớ hết những câu chuyện, hành động mà anh và đồng đội đã cứu sống hàng trăm người thoát khỏi các tình huống nguy cấp trong hỏa hoạn, tai nạn đuối nước, sập đổ công trình, tai nạn giao thông, mưa bão, lũ lụt…

Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) sơ tán dân trong mưa lũ

Nhưng có những câu chuyện gần đây, liên quan thiên tai, lũ lụt thì Thượng tá Lê Trọng Tài và đồng đội khó có thể quên, vì thấm đẫm “chuyện nghề”, tình quân dân và trách nhiệm trước nhân dân. Như ngày 25-8-2025, giữa dòng nước lũ dâng cao, chảy xiết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận và giải cứu một gia đình 3 người ở xã Sao Vàng, 3 gia đình (9 người) xã Luận Thành.

Ngày 27-8-2025 phát hiện, cứu kịp thời 1 người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi tại thôn Định Hưng (xã Kim Tân). Ngày 29-9-2025, kịp thời cứu 4 người mắc kẹt trong nhà sập mái tôn do mưa bão, lốc xoáy tại cầu Phú Khê (xã Hoằng Phú); giải cứu 2 ông bà bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại xã Minh Sơn; giải cứu 8 hộ dân (25 người) ở xã Các Sơn bị mắc kẹt do lũ; sơ tán khẩn cấp 231 hộ dân xã Tượng Lĩnh cùng tài sản đến nơi an toàn...

Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thượng tá Lê Trọng Tài tâm sự, khi phải đối mặt với những khó khăn, hiểm nguy, những trận cháy lớn, những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hay những sự cố thiên tai mới thấy được những tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự kiên cường và tận tụy với công việc. Những giờ phút cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp không chỉ yêu cầu sự khéo léo, nhanh nhạy mà còn đòi hỏi lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, vì sự sống của đồng bào, của nhân dân…

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, không quản hiểm nguy, kịp thời triển khai hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ “vì nhân dân phục vụ”.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) sơ tán kịp thời một trẻ sơ sinh trong đêm mưa bão

Bà Thao Thị Mè, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhi Sơn kể, Nhi Sơn là xã rẻo cao của tỉnh Thanh Hóa, tiếp giáp với nước bạn Lào. Toàn xã có hơn 3.400 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm tới 96,8%. Trước đây, đời sống bà con còn nghèo, dân trí chưa đồng đều, nhiều phong tục tập quán lạc hậu vẫn tồn tại.

Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhi Sơn luôn xác định nhân dân là trung tâm của mọi phong trào. Bản thân bà Mè là một phụ nữ dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nhi Sơn nên bà hiểu và luôn tâm niệm rằng muốn vận động dân phải gần dân, hiểu dân và sống cùng dân. Chính vì thế, bà đã cùng các cán bộ, đảng viên thường xuyên xuống bản, đến từng hộ dân, cùng bà con bàn bạc, tìm hướng làm ăn, vận động xóa bỏ hủ tục, phát triển kinh tế, giữ gìn nếp sống mới, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Bà Thao Thị Mè, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhi Sơn

Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước ở Nhi Sơn đã có nhiều chuyển biến rõ nét, mang lại hiệu quả tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được hưởng ứng sâu rộng. Mặt trận Tổ quốc xã Nhi Sơn đã tổ chức được hơn 30 buổi tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, góp công, góp của để làm đường giao thông, chỉnh trang bản làng. Đến nay, 4/6 bản đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ đường giao thông được kiên cố hóa đạt 72%, 87% hộ dân có nhà ở kiên cố, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng nâng cao.

Vận hội lớn để Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua với nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, là nền tảng quan trọng giúp Thanh Hóa đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thời gian tới, theo định hướng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đã xác định, mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 duy trì tốc độ tăng trưởng hằng năm ở mức 2 con số; phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, đoàn kết một lòng, không ngừng sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh

Ông Nguyễn Hoài Anh chia sẻ, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030 đề ra là rất lớn, nếu tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, Thanh Hóa sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Các phong trào thi đua sẽ đưa Thanh Hóa tới giàu đẹp, văn minh

Về dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025 - 2030, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tin tưởng: “Tỉnh Thanh Hóa với tiềm năng, lợi thế và những thành tựu đạt được đang đứng trước vận hội lớn để trở thành tỉnh dẫn đầu, tỉnh kiểu mẫu của cả nước, hướng tới tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045 như mong muốn của Đảng, Nhà nước và mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đã đề ra”.

DUY CƯỜNG