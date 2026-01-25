Xã An Thới Đông: Người dân vùng ven biển nhộn nhịp với các gian hàng chuyển đổi số

Hơn 400 người dân từ cao tuổi đến trẻ em, nô nức tham dự ngày hội. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Khuôn viên Trường Tiểu học An Thới Đông từ sáng sớm đã nhộn nhịp với hơn 10 gian hàng chuyển đổi số như: gian của công an xã hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID; các ngân hàng số hỗ trợ mở thẻ, tài khoản nhanh; gian sim chính chủ 5G, phần mềm camera an ninh… Bên cạnh đó là những gian hàng “0 đồng” với quần áo, rau củ, quả tạo nên ngày hội gần gũi, thân tình.

Anh Nguyễn Văn Út (sinh năm 1980, ngụ xã An Thới Đông) đến từ sớm để được hỗ trợ cài đặt định danh điện tử mức 2. Anh nói: “Lâu rồi ở xã mới có ngày hội đông vui mà lại thiết thực như vậy. Tới đây làm được nhiều thứ, khỏi phải đi xa lên cơ quan công an hay ra ngân hàng”.

Gian hàng của công an xã An Thới Đông luôn tấp nập người dân đến cài đặt định danh mức 2 và được hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí Cổ Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thới Đông có mặt từ sớm, gần gũi hỏi thăm từng người dân. Theo đồng chí, với đặc thù là xã vùng ven biển, người dân chưa quen công nghệ, chuyển đổi số cần sự kiên trì, đồng hành từng bước.

Trước mắt, xã tập trung hỗ trợ người dân làm quen với các ứng dụng cơ bản như VNeID, dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin, gửi phản ánh, kiến nghị qua cổng 1022… để hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong sinh hoạt và giải quyết thủ tục hằng ngày.

Trong khuôn khổ ngày hội, địa phương cũng phát động phong trào “Bình dân học vụ số”; công bố quyết định thành lập 12 tổ công nghệ số cộng đồng; trao tặng SIM 5G; tặng quà cho 30 học sinh Trường Tiểu học và THCS An Thới Đông để động viên các em trong học tập và tiếp cận công nghệ.

An Thới Đông là địa bàn còn nhiều khó khăn (gồm một phần xã An Thới Đông và xã Lý Nhơn thuộc huyện Cần Giờ trước đây), cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đánh bắt và làm muối. Do đó, ngày hội là dịp để người dân lần đầu tiếp cận gần hơn với những dịch vụ, tiện ích số vốn còn khá xa lạ.

>>> Một số hình ảnh tại ngày hội. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí Cổ Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đảng uỷ xã An Thới Đông tham quan từng gian hàng tại ngày hội

Lãnh đạo xã An Thới Đông trao tặng 15 phần quà cho học sinh trường Tiểu học An Thới Đông

Nhiều người dân được hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng nhanh chóng và tiện ích tại ngày hội

12 tổ công nghệ số cộng đồng của xã được hỗ trợ các "công cụ số" tiện ích phục vụ cho công tác

Người dân háo hức tham quan các gian hàng, hỏi thăm việc cài đặt các ứng dụng công nghệ số

Gian hàng "0 đồng" với đầy ắp quần áo và rau, củ, quả

CẨM NƯƠNG