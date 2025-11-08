Xã hội

Hỗ trợ tài xế xe khách nghi đột quỵ trên đường cao tốc

SGGPO

Tài xế xe khách có dấu hiệu đột quỵ khi đang lưu thông trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã được hỗ trợ kịp thời.

Tài xế có dấu hiệu bị đột quỵ khi đang lưu thông trên cao tốc được lực lượng CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời
Tài xế có dấu hiệu bị đột quỵ khi đang lưu thông trên cao tốc được lực lượng CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời

Sáng 8-11, Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT, Bộ Công an) đã kịp thời phối hợp hỗ trợ đưa tài xế H.V.M. (53 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) vào bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, tổ công tác nhận tin báo từ lực lượng tuần đường của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam, tài xế H.V.M. điều khiển xe khách biển số 86B-011.48 lưu thông đến Km25+350 (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có biểu hiện mất kiểm soát, nghi bị đột quỵ.

Tổ công tác nhanh chóng di chuyển đến hiện trường, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác đang lưu thông trên cao tốc và tiếp cận xe khách.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định tài xế có biểu hiện đột quỵ nên sơ cứu ban đầu, rồi liên hệ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành để điều động xe cấp cứu chuyên dụng đến cấp cứu.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, hiện tài xế đã qua cơn nguy kịch.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Tuần đường Cục CSGT Cao tốc Đột quỵ Lâm Đồng Phân luồng giao thông Tài xế đột quỵ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn