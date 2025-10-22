Hỗ trợ tiền ăn trưa và chi phí học tập cho trẻ em 3-5 tuổi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi.

Chính phủ hỗ trợ tiền ăn trưa và chi phí học tập cho trẻ em từ 3-5 tuổi

Theo nghị định, lộ trình đến 2028, có từ 50% các tỉnh, thành trở lên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi. Đến năm 2030, 100% các tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi.

Nghị định quy định các chính sách hỗ trợ trẻ em 3-5 tuổi và đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ trường, lớp.

Cụ thể, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi (mỗi tháng là 360.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học) sống tại xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; trẻ 3-5 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ 3-5 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ 3-5 tuổi là con liệt sĩ, con anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con đối tượng chính sách khác; trẻ 3-5 tuổi khuyết tật học hòa nhập.

Chính phủ cũng hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em 3-5 tuổi thuộc diện được hỗ trợ ăn trưa và trẻ 3-5 tuổi học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hợp pháp là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định. Mỗi trẻ em được hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng là 150.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Nghị định cũng quy định chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; chính sách phát triển đội ngũ. Giáo viên mầm non được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi, cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng ít nhất 5 năm, được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 1 năm tiền lương cơ sở (hoặc mức tương đương khi có thay đổi chính sách lương).

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

PHAN THẢO