Hỏa hoạn lúc rạng sáng ở Gia Lai, 4 người thương vong

Sáng 19-10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Lực lượng Công an đã dập tắt đám cháy vào khoảng 5 giờ 40 phút. Ảnh: DUY THANH

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày tại một căn nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê.

Nhận được tin báo, Công an phường An Khê cùng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy và cứu nạn những người có trong căn nhà. Đến khoảng 5 giờ 40 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến chị T.T.T.N. (sinh năm 1994), là chủ căn nhà tử vong. Ba người bị thương gồm anh N.B.C. (sinh năm 1992), anh N.A.D. (sinh năm 2001) và cháu N.B.T. (SN 2020).

Theo lãnh đạo UBND phường An Khê, 3 người bị thương hiện đang cấp cứu tại các cơ sở y tế. Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

HỮU PHÚC