EP Phiêu An đánh dấu sự trở lại đường đua V-pop của Hoàng Mỹ An, đưa khán giả cùng tận hưởng những nhịp điệu cảm xúc khi yêu đầy tươi sáng và tích cực.

Hoàng Mỹ An

Cô thực hiện buổi showcase (trình diễn ra mắt) toàn bộ ca khúc trong EP Phiêu An tối 23-10. EP là lấy cảm hứng từ cách mà nữ ca sĩ trải nghiệm cuộc sống hằng ngày tích cực và tràn đầy cảm xúc tươi sáng.

EP gồm 4 ca khúc: SlowDance, Nhảy Nhảy Nhảy, Lady Lady, Call Me By Your Name. Các ca khúc mang đậm màu sắc dance-pop, khắc họa 4 cung bậc cảm xúc khác nhau, phản ánh câu chuyện chung của những cô gái trẻ trên hành trình tình yêu và cuộc sống. Mỗi bài hát chứa đựng một nguồn năng lượng tươi mới.

Hoàng Mỹ An bùng nổ với EP Phiêu An

Hoàng Mỹ An không chỉ đem đến một EP tràn đầy cảm xúc mà còn tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo với Phiêu An. Sự kiện ra mắt EP là hành trình cảm xúc đa chiều, từ sự tươi vui của tuổi trẻ đến những rung cảm sâu lắng và trưởng thành. Với màn trình diễn có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, Hoàng Mỹ An một lần nữa khẳng định tài năng trong âm nhạc lẫn nghệ thuật trình diễn.

Hoàng Mỹ An đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hình ảnh Bạch Khổng Tước trong chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ mùa vừa qua với phong thái biểu diễn chuyên nghiệp. Hoàng Mỹ An tốt nghiệp Đại học Nam California năm 2022 chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc. Cô cũng tỏa sáng trên hành trình nghệ thuật từ khi còn rất trẻ: vô địch dancesport quốc tế vào năm 2010, giành Huy chương vàng giải Vô địch trẻ quốc gia, Á quân So You Think You Can Dance 2013.

TIỂU TÂN