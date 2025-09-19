Hội chợ CAEXPO và Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 22 tại Nam Ninh, Quảng Tây

Chủ đề của kỳ hội chợ và hội nghị năm nay là: “Số hóa thông minh thúc đẩy phát triển, đổi mới dẫn dắt tương lai – Nắm bắt cơ hội từ Khu thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN phiên bản 3.0 để cùng xây dựng cộng đồng chung vận mệnh”. Lãnh đạo trong và ngoài nước, quan chức chính phủ, cùng đại sứ của các quốc gia ASEAN tại Trung Quốc đã tham dự.

Năm nay đánh dấu sự kiện ký kết Nghị định thư Khu thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN phiên bản 3.0, đồng thời cũng là Năm Giao lưu Nhân văn Trung Quốc – ASEAN. Thông qua lễ khai mạc và các hoạt động đối thoại cấp cao, lãnh đạo Trung Quốc và các quốc gia ASEAN sẽ tập trung trao đổi về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – ASEAN, thúc đẩy hợp tác chất lượng cao trong khuôn khổ “Vành đai và Con đường”, từ đó củng cố đồng thuận chiến lược rộng rãi hơn, tăng cường niềm tin chính trị, và thúc đẩy xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc – ASEAN gắn kết chặt chẽ hơn.

Khác biệt đáng chú ý so với các kỳ trước, trí tuệ nhân tạo (AI) lần đầu tiên đảm nhận vai trò “nhân vật chính” tại sự kiện, với ba đổi mới mang tính dấu mốc: lần đầu tiên ra mắt khu triển lãm chuyên đề về AI, lần đầu tiên giới thiệu “Triển lãm AI” với các thực thể thông minh, và lần đầu tiên tổ chức Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng về Trí tuệ Nhân tạo Trung Quốc – ASEAN.

Sức hút mạnh mẽ từ “từ trường AI” đang thu hút sự chú ý toàn cầu. Kỳ hội chợ và hội nghị năm nay quy tụ hơn 3.200 doanh nghiệp đến từ 60 quốc gia; trong đó Myanmar đảm nhận vai trò Quốc gia chủ đề và Sri Lanka là Đối tác hợp tác đặc biệt. Từ các gian hàng triển lãm đến diễn đàn, từ chương trình nghị sự chính thức đến các cuộc gặp gỡ thương mại, “AI” đã trở thành từ khóa xuất hiện với tần suất cao nhất tại sự kiện, báo hiệu sự hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN đang bước vào một lộ trình “số hóa – thông minh” hoàn toàn mới.

B.V