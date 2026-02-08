Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

"Phiên chợ Tết nghĩa tình" ấm lòng người dân nghèo

SGGPO

Ngày 8-2, tại Trường Tiểu học Phước Thắng (phường Phước Thắng, TPHCM), "Phiên chợ Tết nghĩa tình" dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức trong không khí rộn ràng trước thềm năm mới.

PT PC.jpg
Người dân phường Phước Thắng phấn khởi mua hàng tại phiên chợ

Phiên chợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng tổ chức, với sự đồng hành của 47 cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn. Từ nguồn quỹ Vì người nghèo và xã hội hóa, ban tổ chức bố trí 24 gian hàng cung cấp các mặt hàng thiết yếu như gạo, nếp, đường, sữa, bánh kẹo và vật dụng sinh hoạt ngày tết.

PT PC 1.jpg
Phiên chợ có sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, đơn vị

Chương trình đã trao 600 phần quà (mỗi phần trị giá khoảng 500.000 đồng) đến người dân. Mỗi hộ được tự lựa chọn tối thiểu 10 mặt hàng phù hợp với nhu cầu gia đình, thay vì nhận quà cố định như cách làm truyền thống.

Với người dân, phiên chợ không chỉ góp thêm cái tết đủ đầy, mà còn mang đến cảm giác được sẻ chia, quan tâm.

pt-pc-2-5929-7068.jpg
Chương trình đã trao những phần quà ý nghĩa, thiết thực đến người dân

“Chúng tôi rất vui vì được tự tay chọn những món đồ cần thiết cho gia đình. Sự quan tâm chu đáo này khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi tết đang đến thật gần”, bà Nguyễn Thị Hoa (70 tuổi) bày tỏ.

PT PC 3.jpg
Phiên chợ nghĩa tình giúp tết đến gần hơn với người dân khó khăn

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phước Thắng chia sẻ, sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện đón tết đầy đủ, ấm áp hơn.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

Phước Thắng chợ tết nghĩa tình Ủy ban MTTQ Việt Nam Phiên chợ Tết nghĩa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn