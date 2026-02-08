"Phiên chợ Tết nghĩa tình" ấm lòng người dân nghèo

Ngày 8-2, tại Trường Tiểu học Phước Thắng (phường Phước Thắng, TPHCM), "Phiên chợ Tết nghĩa tình" dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức trong không khí rộn ràng trước thềm năm mới.

Người dân phường Phước Thắng phấn khởi mua hàng tại phiên chợ

Phiên chợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng tổ chức, với sự đồng hành của 47 cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn. Từ nguồn quỹ Vì người nghèo và xã hội hóa, ban tổ chức bố trí 24 gian hàng cung cấp các mặt hàng thiết yếu như gạo, nếp, đường, sữa, bánh kẹo và vật dụng sinh hoạt ngày tết.

Phiên chợ có sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, đơn vị

Chương trình đã trao 600 phần quà (mỗi phần trị giá khoảng 500.000 đồng) đến người dân. Mỗi hộ được tự lựa chọn tối thiểu 10 mặt hàng phù hợp với nhu cầu gia đình, thay vì nhận quà cố định như cách làm truyền thống.

Với người dân, phiên chợ không chỉ góp thêm cái tết đủ đầy, mà còn mang đến cảm giác được sẻ chia, quan tâm.

Chương trình đã trao những phần quà ý nghĩa, thiết thực đến người dân

“Chúng tôi rất vui vì được tự tay chọn những món đồ cần thiết cho gia đình. Sự quan tâm chu đáo này khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi tết đang đến thật gần”, bà Nguyễn Thị Hoa (70 tuổi) bày tỏ.

Phiên chợ nghĩa tình giúp tết đến gần hơn với người dân khó khăn

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phước Thắng chia sẻ, sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện đón tết đầy đủ, ấm áp hơn.

TRÚC GIANG