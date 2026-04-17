Phát hành tài liệu hướng dẫn nhận biết dấu hiệu sắp mưa đá

Trước khi xảy ra mưa đá, thời tiết thường xuất hiện mây đen dày, gió mạnh tăng nhanh, dông sét và mưa rào cục bộ, nhiệt độ có thể giảm đột ngột trong thời gian ngắn.

Mưa đá ở xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) sáng sớm 16-4. Ảnh: THIÊN HẢI

Sáng 17-4, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đã hoàn thiện và phát hành bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng ứng phó với lốc, sét và mưa đá, nhằm tăng cường truyền thông, giúp người dân và các địa phương giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra (nhất là dông lốc và mưa đá).

Mưa đá kèm dông lốc vào sáng 16-4 làm công nhân ở xã Bắc Hà bị thương. Ảnh: THIÊN HẢI

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tài liệu được xây dựng ngắn gọn, trực quan, giúp người dân nhận biết sớm dấu hiệu thời tiết nguy hiểm và chủ động phòng tránh. Cơ quan này đề nghị khi sử dụng, trích dẫn rõ nguồn từ “Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai”.

Về hiện tượng mưa đá, tài liệu nêu rõ đây là loại hình “giáng thủy” dưới dạng hạt hoặc cục băng, kích thước khác nhau, xuất hiện trong thời gian ngắn, thường kèm mưa rào, dông, gió mạnh.

Các dấu hiệu nhận biết gồm: trời chuyển mây đen, dày bất thường, gió mạnh dần và thay đổi đột ngột, có thể xuất hiện dông, sét, kèm những hạt mưa rào ban đầu. Trong một số trường hợp, nhiệt độ giảm nhanh trước khi mưa đá xảy ra. Hiện nay việc dự báo chính xác thời điểm xảy ra mưa đá còn khó khăn.

Mưa đá có thể xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước, phổ biến hơn ở khu vực miền núi, vùng giáp biển và giáp núi. Hiện tượng này thường hình thành vào thời kỳ chuyển mùa, khi có sự giao thoa giữa khối không khí nóng và lạnh, tạo ra đối lưu mạnh.

Tài liệu hướng dẫn. Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Tài liệu cũng hướng dẫn các biện pháp phòng tránh. Người dân cần theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ nguồn chính thống, chủ động quan sát dấu hiệu thời tiết, tìm nơi trú ẩn an toàn như nhà kiên cố, hầm, hang. Trường hợp không kịp trú ẩn, có thể dùng vật dụng cứng để che đầu. Khi đang lưu thông, cần dừng xe, đỗ vào lề đường, bật đèn cảnh báo. Không di chuyển ngoài trời khi có mưa đá, không tắm mưa hoặc sử dụng nước tan từ mưa đá do có nguy cơ nhiễm bẩn, axit...

PHÚC VĂN