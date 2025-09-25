Hơn 11.000 nhà đầu tư sập bẫy liên minh đa cấp do người nước ngoài cầm đầu

Ngày 25-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động đa cấp trái phép quy mô lớn, do một đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 12-2024, Nguyễn Đăng Đông (SN 1984, trú Nghệ An) móc nối với Trần Hùng Cường (SN 1984, cùng địa phương) gặp đối tượng Liu Xiaofeng (quốc tịch nước ngoài, biệt danh “Jack”, SN 1983) tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức mô hình kinh doanh đa cấp trá hình thông qua nền tảng BTC Short.

Sau đó, nhóm này thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT’L, đặt trụ sở tại Đà Nẵng, cùng hai văn phòng đại diện tại Nghệ An và Hà Nội. Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư trên nền tảng xem phim ngắn BTC Short qua ứng dụng và các website như: www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com.

Người tham gia được yêu cầu mua các gói “thẻ xem phim” và “bản quyền”, được hứa hẹn hưởng lãi suất cao (11%-17%/tháng), cùng mức hoa hồng từ 5%-20% nếu mời gọi thêm người tham gia theo mô hình 5 cấp (F1 đến F5). Thực chất, đây là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước.

Nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến để đánh bóng uy tín, dụ dỗ hàng ngàn người trên cả nước. Đến ngày 21-8-2025, khi số lượng nhà đầu tư đủ lớn, Liu Xiaofeng chỉ đạo đánh sập toàn bộ hệ thống website và cổng thanh toán, chiếm đoạt toàn bộ tiền đầu tư chuyển vào tài khoản do mình quản lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đăng Đông. Ảnh: CACC

Theo xác minh của cơ quan điều tra, tính đến ngày 10-9-2025, có 11.088 tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công thương khẳng định chưa cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho công ty trên, cũng như không nhận được bất kỳ đăng ký hợp pháp nào tại địa phương.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đăng Đông và Trần Hùng Cường để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

PHẠM NGA