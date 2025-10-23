Hơn 300 người cao tuổi được khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm

Từ ngày 22 đến 24-10, UBND xã Xuyên Mộc (TPHCM) triển khai chương trình khám sức khỏe, tầm soát bệnh không lây nhiễm cho hơn 300 người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn.

Người cao tuổi tại xã Xuyên Mộc được khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm

Chương trình nhằm phát hiện sớm, quản lý và điều trị kịp thời các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch… thường gặp ở người cao tuổi; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng bệnh tật cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất về sức khỏe.

Sau khám sàng lọc, 100% kết quả khám được nhập đầy đủ, kịp thời trên hệ thống Quản lý sức khỏe cộng đồng thành phố (https://quanlyskcd.medinet.org.vn). Đặc biệt, trên 95% người cao tuổi phát hiện bệnh lý sẽ được đưa vào chương trình quản lý, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đây là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam và Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2025.

KHÁNH CHI