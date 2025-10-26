Hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động

Hàng ngàn sinh viên tại TPHCM đã được tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn và các kỹ năng để hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển việc làm.

Ngày 26-10, Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tổ chức ngày hội “Thực tập và việc làm TPHCM - UEH Career Fair 2025”, thu hút hơn 1.500 sinh viên, người tìm việc cùng gần 30 doanh nghiệp đa lĩnh vực; cung ứng hơn 3.000 vị trí thực tập và việc làm cho người lao động tại TPHCM, các khu vực lân cận.

Các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như: ngân hàng - tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán - kiểm toán, tư vấn, công nghệ - thương mại điện tử, xây dựng - bất động sản, thương mại - logistics, sản xuất - năng lượng, thiết kế sáng tạo…

Hàng ngàn sinh viên tập trung tại ngày hội từ sớm

Từ sáng sớm, các gian hàng đã rộn ràng không khí giới thiệu việc làm, tuyển dụng, nộp CV, thử phỏng vấn…

Cũng như các gian hàng khác, gian hàng của LioBank by OCB đông kín sinh viên xếp hàng chờ được tư vấn. Bà Lê Thị Thùy Dung, Trưởng Phòng Phát triển đối tác LioBank by OCB (Ngân hàng TMCP Phương Đông), chia sẻ: “Sinh viên các trường kinh tế, đặc biệt là các bạn sắp ra trường, đã có nền tảng hiểu biết khá tốt về tài chính nên quá trình trao đổi rất thẳng thắn, thực tế. Chúng tôi kỳ vọng tìm được những gương mặt tài năng, tự tin, chủ động, phù hợp với môi trường ngân hàng kỹ thuật số, trẻ, năng động".

Nhiều bạn trẻ có cơ hội trò chuyện trực tiếp với nhà tuyển dụng

Tại UEH Career Fair, nhiều sinh viên đã mang theo sẵn hồ sơ, chủ động hỏi về KPI, môi trường làm việc, cơ chế đào tạo... Bạn Đoàn Bảo Duy, sinh viên năm 3 ngành Kinh doanh quốc tế, Trường UEH, cho biết, điều bạn cần nhất là trải nghiệm thật và yêu cầu thật từ doanh nghiệp.

"Ở đây, nhà tuyển dụng cho chúng em biết thực tập sinh sẽ làm gì, kỹ năng tối thiểu phải có là gì, cách giao tiếp ra sao. Nhờ vậy, bọn em biết mình còn thiếu nội dung nào để chuẩn bị hồ sơ xin việc”, Duy chia sẻ.

Ngày hội là cơ hội để sinh viên kết nối với các doanh nghiệp uy tín

Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2025”. Thí sinh trải qua 5 vòng thi mô phỏng quy trình tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp, từ xây dựng CV, xử lý tình huống qua video, làm việc nhóm đến phỏng vấn cá nhân và thuyết trình chiến lược, giải pháp kinh doanh trước hội đồng doanh nghiệp. Top 5 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn tranh tài trực tiếp ở vòng cuối.

