Trường học đồng hành cùng phụ huynh gia tăng kết nối với con cái

Sáng 13-9, hơn 300 phụ huynh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (Phường Sài Gòn, TPHCM) đã tham dự chuyên đề “Sức mạnh của kết nối chất lượng với con”, mở đầu cho chuỗi chuyên đề dành cho phụ huynh trong năm học mới.

Cô Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (ngoài cùng, hàng đầu, bên trái) cùng cha mẹ học sinh lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia

Cô Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết, nhằm giúp phụ huynh tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả giao tiếp với học sinh, nhà trường tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia tâm lý.

Bên cạnh các hoạt động hướng đến học sinh, nhà trường còn triển khai chương trình “Khơi lửa nghề, mở tương lai” dành cho giáo viên, nhằm chăm sóc toàn diện sức khỏe tinh thần trong trường học.

TS.BS. Nguyễn Thị Minh Tân chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề

Tại buổi chia sẻ, TS.BS Nguyễn Thị Minh Tân (Đại học Y Dược TPHCM) nêu thực tế, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, trẻ em giảm niềm vui khi đến trường, một số em không còn hứng thú học tập do bị nhiều yếu tố khác chi phối.

Bà nhấn mạnh: “Muốn học sinh vui vẻ đến trường thì giáo viên trước hết phải yêu thích công việc giảng dạy. Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cần hướng tới cả học sinh và giáo viên, và phải chủ động phòng ngừa hơn là chờ đến khi có vấn đề mới can thiệp”.

Theo ThS. Đào Thị Ngọc Mai, giảng viên chuyên ngành tâm lý học, trẻ em ngày nay có xu hướng ít chia sẻ với cha mẹ. Bà dẫn chứng một tình huống: khi con đi học về, mẹ hỏi “Hôm nay ở trường có gì vui không con?”, thì con tỏ thái độ bực bội: “Có gì đâu mà mẹ hỏi hoài vậy?”. Câu trả lời cho thấy sự đứt gãy kết nối giữa cha mẹ và con cái.

ThS. Đào Thị Ngọc Mai nhận định, trong nhiều gia đình hiện đại, mỗi người đều có một chiếc điện thoại di động, thường xuyên kết nối trong thế giới ảo nhưng lại mất đi sự gắn kết với những người thân ngay bên cạnh mình.

“Kết nối chất lượng giữa cha mẹ và con cái là sự hiện diện trọn vẹn, lắng nghe với sự đón nhận, không phán xét, không ngắt lời, thấu hiểu để yêu thương và được yêu thương. Việc gia tăng kết nối chất lượng giúp các thành viên trong gia đình tăng sức khỏe tinh thần, giảm bớt lo âu, trầm cảm, cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc, biết cách chia sẻ cảm xúc, các mối quan hệ trong gia đình vững vàng", ThS. Đào Thị Ngọc Mai cho biết.

ThS. Đào Thị Ngọc Mai, giảng viên chuyên ngành tâm lý học, chia sẻ cách gia tăng kết nối giữa cha mẹ và con cái

Trong mối quan hệ cha mẹ – con cái, sự kết nối chất lượng giúp phụ huynh nhận diện sự phát triển của con, thấu hiểu cảm xúc, từ đó biết cách đồng hành và dung hòa nhu cầu giữa hai thế hệ.

Để việc kết nối với con đạt chất lượng, cha mẹ cần chủ động tạo “không gian kết nối” mỗi ngày – có thể chỉ là 30 phút trên đường đưa con đến trường, trong bữa cơm hay vài phút trước giờ ngủ.

Cha mẹ nên đặt câu hỏi gợi mở, thay đổi cách hỏi thường xuyên để tránh sự nhàm chán; đồng thời biết cách lắng nghe trọn vẹn, không ngắt lời, cập nhật ngôn ngữ của con và học cách mở lòng. Những thói quen nhỏ này sẽ giúp duy trì sự gắn kết bền chặt giữa cha mẹ và con cái.

Chia sẻ tại buổi chuyên đề, một phụ huynh có hai con học lớp 6 và 11 cho rằng: “Khi con muốn nói thì thời gian bao nhiêu cũng không đủ. Do đó quan trọng là cần tạo thói quen cho con muốn chia sẻ mỗi ngày. Ngược lại, khi đã mất kết nối thì con sẽ không có nhu cầu chia sẻ bất kỳ điều gì".

THU TÂM