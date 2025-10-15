Sạt lở nghiêm trọng, hơn 800 hộ dân xã vùng cao Nghệ An bị cô lập

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, chia cắt tuyến đường vào 4 bản ở xã vùng cao Nga My, tỉnh Nghệ An khiến hơn 800 hộ dân bị cô lập.

Tuyến đường vào các bản ở xã Nga My bị sạt lở nghiêm trọng

Chiều 15-10, ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My (Nghệ An) cho biết, do mưa lớn kéo dài trong đêm 14 và rạng sáng 15-10 khiến đường vào các bản gồm bản Phẩy, Cha Hìa, Đình Tài bị sạt lở nghiêm trọng, gây cô lập, chia cắt các bản trên với bên ngoài. Đây là những bản làng vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của hơn 800 hộ dân đồng bào dân tộc Thái.

Do điểm sạt lở nằm trên con đường dốc, quanh co men theo khe Chon nên một lượng đất đá từ điểm sạt lở, lưng đồi cũng theo dòng chảy tràn xuống mặt đường.

Đất đá trên núi tràn xuống đường khiến nhiều bản ở xã Nga My bị cô lập

Theo ông Lô Khăm Kha, hiện chính quyền xã đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện nỗ lực thông tuyến đường vào các bản đang bị sạt lở. Nếu thời tiết thuận lợi thì trong chiều tối nay, người dân có thể đi lại.

Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, cùng với bản Na Ngân (bản xa xôi và khó khăn nhất xã) đang bị cô lập sau hơn nửa tháng từ khi trận lũ ống, lũ quét xảy ra vào ngày 29-9, đến nay toàn xã Nga My có 4 bản đang bị cô lập, chia cắt do mưa lũ.

HỒ VĂN NGỢI