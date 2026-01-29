MV "Việc lớn" gây xúc động từ góc nhìn người cha của Đen Vâu

Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, Đen Vâu vừa chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Việc lớn", vào tối 29-1, tiếp nối truyền thống ra nhạc mới về đề tài gia đình mỗi dịp đầu năm.

Sau loạt sáng tác đình đám dành cho mẹ như Đi về nhà, Mang tiền về cho mẹ, Vị nhà…, Đen viết về hình tượng người cha trong Việc lớn, nhằm truyền tải trọn vẹn tâm tư của bậc làm cha mẹ, đồng thời giữ trọn dấu ấn cá nhân được chắt lọc từ hành trình dài quan sát cuộc đời.

Đen ra mắt ca khúc "Việc lớn" vinh danh “công việc” làm cha mẹ

Vẫn là nhạc của Đen với phần điệp khúc bắt tai thể hiện bởi nhóm Dòng Thời Gian kết hợp cùng phần rap sâu sắc. Việc lớn là lời động viên ý nghĩa mà Đen gửi đến những ai đã, đang và sẽ lập gia đình.

Ở phần điệp khúc bài hát Việc lớn, hành trình làm cha cũng là sự đồng hành bền bỉ cùng con, điều người cha mong mỏi là dạy con “trái tim biết yêu cuộc đời” - sống tử tế, giàu giá trị đạo đức và để “tầm mắt con lớn hơn bầu trời” - ý chí vươn lên trong cuộc sống. Với bậc làm cha mẹ, chỉ cần con giữ được những điều ấy đã “quý như vàng”.

MV "Việc lớn" khơi gợi ký ức tuổi thơ quen thuộc trong mỗi người

Việc lớn còn mang đến những chiêm nghiệm sâu sắc hơn của người cha khi nghĩ về đấng sinh thành của mình, bởi đến khi làm cha làm mẹ thì mới hiểu được lòng mẹ lòng cha.

Đen khép lại ca khúc bằng loạt hình ảnh giàu cảm xúc, nơi con cái không chỉ được nuôi dạy mà còn giúp người lớn học lại sự hồn nhiên.

Qua đó, Đen nhắn nhủ đến mọi người - khi đã chọn lập gia đình thì cần sống có trách nhiệm, biết mình nên mơ điều gì, trân trọng cơ hội được lao động, được yêu thương và không còn lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn.

Phân cảnh trong MV "Việc lớn"

MV Việc lớn được kể bằng góc nhìn của một người cha, đó là hành trình của một người trưởng thành, lập gia đình và nỗ lực mang đến cho con một cuộc sống đủ đầy. Từ nhịp sống mưu sinh ấy, người cha hồi tưởng về tuổi thơ của chính mình, về những ngày tháng được cha mẹ chắt chiu nuôi lớn. Khi làm cha, anh mới thấu hiểu và biết ơn sâu sắc hơn công lao sinh thành, từ đó nuôi dưỡng khát vọng vừa xây dựng tổ ấm riêng, vừa trọn đạo hiếu với đấng sinh thành.

MV Việc lớn không chỉ kể câu chuyện của một gia đình, mà còn tôn vinh những giá trị gia đình và nét đẹp truyền thống Việt Nam - nơi những điều bình dị trong đời sống thường nhật luôn quý như vàng.

THU HƯƠNG