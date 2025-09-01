Thế giới

Ít khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều tại APEC 2025

SGGP

Ngày 31-8, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho rằng khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào cuối tháng 10 là “rất thấp ở thời điểm hiện tại”.

Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết hiện chưa có lời mời tham dự APEC nào được gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Cho Hyun nhận định, nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức có thể tạo ra cơ hội để giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trước đó, theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ thăm Bắc Kinh, Trung Quốc để tham dự lễ duyệt binh vào ngày 3-9 kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ II.

KHÁNH MINH

