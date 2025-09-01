Ít khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều tại APEC 2025

Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết hiện chưa có lời mời tham dự APEC nào được gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Cho Hyun nhận định, nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức có thể tạo ra cơ hội để giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Trước đó, theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ thăm Bắc Kinh, Trung Quốc để tham dự lễ duyệt binh vào ngày 3-9 kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ II.