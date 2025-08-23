Joyoung đánh dấu 1 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

Trong buổi lễ vừa được tổ chức tại TPHCM, thương hiệu đồ dùng điện tử gia đình Joyoung đã đánh dấu cột mốc 31 năm thành lập toàn cầu và 1 năm có mặt tại thị trường Việt Nam.

Joyoung kỷ niệm 1 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

Trong sự kiện này Joyoung cũng giới thiệu máy nấu sữa hạt làm sạch tự động JSCB-K7 Pro. Công nghệ tự làm sạch hoàn toàn là điểm đột phá lớn nhất của K7 Pro, tức sau khi hoàn tất quá trình nấu, máy tự động kích hoạt chế độ làm sạch mà không cần bất kỳ can thiệp nào từ người dùng.

Với màn hình cảm ứng 5.7 inch trực quan và trợ lý giọng nói thông minh tiếng Việt, K7 Pro mang đến trải nghiệm sử dụng thân thiện cho mọi thành viên trong gia đình… Máy nấu sữa hạt làm sạch tự động JSCB-K7 Pro với giá chính hãng 9.990.000 đồng sẽ được bán với mức giá ưu đãi chỉ 7.990.000 đồng trong giai đoạn mở bán.

Còn nồi cơm điện tử chống dính tự nhiên JNRC-502 với lòng nồi bằng chất liệu inox 316L cao cấp kết hợp công nghệ màng nước vi điểm, sản phẩm tạo ra khả năng chống dính tự nhiên hoàn toàn mà không cần đến bất kỳ lớp phủ hóa học nào. Công nghệ luồng khí lạnh độc quyền của JNRC-502 giúp tái tạo chu kỳ nhiệt hoàn hảo, đảm bảo mỗi hạt cơm đều đạt được tiêu chuẩn "thơm, dẻo, dai, tơi, đều".

Với 8 menu nấu đa năng và khả năng hẹn giờ lên đến 24 tiếng, sản phẩm mang đến sự linh hoạt tối đa cho cuộc sống bận rộn của gia đình hiện đại. Nồi cơm điện JNRC-502 có giá chính hãng 4.290.000 đồng, được áp dụng giá khuyến mãi 3.290.000 đồng.

Suốt 31 năm qua, Joyoung không ngừng khẳng định vị thế dẫn đầu với những con số ấn tượng: hơn 130 triệu máy nấu sữa hạt bán ra toàn cầu, hơn 13.000 bằng sáng chế được đăng ký và 27 giải thưởng quốc tế danh giá.

KIM THANH