Vietnam Airlines điều chỉnh khai thác khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ

Ngày 25-2, Vietnam Airlines cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác bay tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) tạm thời đóng cửa để nâng cấp hạ tầng.

Theo thông báo của nhà chức trách, sân bay Liên Khương sẽ ngừng hoạt động từ 0 giờ ngày 4-3 đến 23 giờ 59 phút ngày 25-8 nhằm thi công các hạng mục sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn. Trong thời gian này, Vietnam Airlines tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay này.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và duy trì kết nối hàng không trong khu vực, hãng sẽ tăng cường khai thác các đường bay lân cận, gồm TPHCM - Buôn Ma Thuột, TPHCM - Pleiku và Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột.

Đối với hành khách đã mua vé trên các hành trình đến và đi từ Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương trong giai đoạn này, Vietnam Airlines hỗ trợ đổi ngày bay hoặc đổi hành trình một lần miễn phí. Trường hợp phát sinh chênh lệch giá vé, thuế hoặc phí sẽ áp dụng theo quy định hiện hành của hãng. Hành khách cũng có thể lựa chọn hoàn vé và hoàn các dịch vụ bổ trợ đã mua kèm mà không mất phí. Chính sách hỗ trợ được áp dụng đến hết ngày 31-8.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động cập nhật thông tin chuyến bay và liên hệ các chi nhánh, phòng vé, đại lý chính thức hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. Hãng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tiến độ thi công, đồng thời chuẩn bị phương án khôi phục khai thác ngay khi sân bay Liên Khương đủ điều kiện hoạt động trở lại.

BÍCH QUYÊN