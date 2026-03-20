Khai trương đường bay thẳng giữa Cam Ranh và Minsk (Belarus)

Ngày 20-3, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ thành phố Minsk (Belarus) hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Máy bay Airbus A330-200 từ thành phố Minsk hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, chiều 20-3

Máy bay Airbus A330-200 mang số hiệu B2795, chở 281 hành khách, hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh lúc 15 giờ 30 phút và được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện cơ quan ngoại giao Belarus và các đơn vị liên quan đã trực tiếp đón, tặng hoa, quà lưu niệm cho những hành khách đầu tiên.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chào đón hành khách và tổ bay

Tại nhà ga quốc tế T2, nơi tổ chức lễ khai trương đường bay thẳng Cam Ranh – Minsk, hành khách được thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống, tạo ấn tượng ban đầu khi đến với Khánh Hòa.

Việc khai trương đường bay thẳng là kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Belarus, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, mở rộng giao thương, tăng cường quan hệ kinh tế - văn hóa giữa hai nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã gửi tặng lẵng hoa chúc mừng sự kiện này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương đường bay nối Khánh Hòa - Minsk

Theo thống kê, lượng khách Belarus đến Khánh Hòa đang tăng trưởng tích cực: năm 2024 đón hơn 3.200 lượt khách, năm 2025 khoảng 8.800 lượt.

Riêng hai tháng đầu năm 2026, tỉnh đón 2.146 lượt khách Belarus, bằng khoảng 24% tổng lượng khách của cả năm 2025.

Việc đưa vào khai thác đường bay thẳng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút mạnh nguồn khách từ Belarus, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và thúc đẩy ngành du lịch Khánh Hòa phát triển.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

