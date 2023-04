Khẩn trương hoàn tất điều tra vụ clip bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức giao Công an TPHCM khẩn trương hoàn tất điều tra vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, để răn đe đối với hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em.

Giao Sở LĐ-TBXH phối hợp với Sở VH-TT, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 24-3, Công an TPHCM tiếp nhận tin báo về vụ việc clip bé trai 3 tuổi bị ép sử dụng chất nghi ma túy do ông T. (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình) trình báo. Ông T. cho biết, bé trai 3 tuổi trong clip là Th., con của mình.

Ngoài ra, ông T. cũng cho biết, 2 người trong clip ép bé Th. là vợ của ông - Nguyễn Thảo Nguyên (sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình) và Lê Văn Bậm (sinh năm 1979, ngụ quận 10, người tình của Nguyên). Khi công an tìm tới nơi ở của Nguyên và Bậm thì cả hai cùng bé Th. đã bỏ trốn qua nhiều địa bàn như: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh An Giang và nhiều quận huyện trên địa bàn TPHCM.

Đến 15 giờ 30 ngày 26-3, công an phát hiện Bậm đang lẩn trốn ở ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Hóc Môn nên bắt giữ. Quá trình này, công an cũng tìm thấy Nguyên và bé trai 3 tuổi. Khám xét nơi ở của Bậm, công an thu giữ 0,21g Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Test nhanh, công an phát hiện Bậm, Nguyên dương tính chất ma túy còn bé âm tính với ma túy. Sau đó, công an đưa bé trai tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Quá trình điều tra, Nguyên và Bậm thừa nhận hành vi như nội dung đoạn clip đăng tải. Tuy nhiên, cả hai cho rằng hành vi trong đoạn clip là đùa giỡn chứ không có ý định hại bé Th.

Sau đó, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Bậm về hành vi “Tàng trữ trái trái phép chất ma túy”, đồng thời đang củng cố hồ sơ xử lý Bậm và Nguyên về hành vi dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy.