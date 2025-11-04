Quảng Ngãi: Khen thưởng lực lượng cứu trợ tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Ngày 4-11, UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên dương, khen thưởng 17 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong đợt mưa lũ tháng 10-2025

Ông A Sô Lai, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Plô tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong số này, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ngọc Hồi thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Đội SOS đèo Lò Xo là hai tập thể được biểu dương vì đã trực tiếp tham gia cứu trợ, tiếp tế cho hàng chục tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Ngoài ra, 8 cá nhân được khen thưởng gồm 6 cán bộ công an và 2 tình nguyện viên. Trong đó có Thượng tá Dương Văn Khôi (Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh), Thượng tá Trịnh Văn Luyến (Trưởng Trạm CSGT Ngọc Hồi), Trung tá Võ Tá Hà (Phó Trưởng trạm) cùng hai thành viên Đội SOS đèo Lò Xo là anh Võ Quý Thắng và anh Bùi Văn Huân (xã Đăk Pék).

Trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống thiên tai

Ông A Sô Lai, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Plô, cho biết: Mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề về tài sản, đe dọa tính mạng người dân. Các tập thể, cá nhân được tuyên dương đã tích cực phối hợp khắc phục hậu quả, đặc biệt là trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo Lò Xo khiến khoảng 65 phương tiện với gần 100 tài xế bị cô lập nhiều ngày.

Theo ông Lai, trong suốt thời gian bị chia cắt, lãnh đạo Phòng CSGT, Trạm CSGT Ngọc Hồi cùng Đội SOS đèo Lò Xo đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu trợ, tiếp tế lương thực và triển khai nhiều sáng kiến, trong đó có việc sử dụng thiết bị bay không người lái để vận chuyển hàng hóa, kịp thời hỗ trợ các tài xế mắc kẹt. Nhờ nỗ lực này, toàn bộ tài xế đều an toàn trở về.

Bà Y Ngọc (thứ 3 từ trái sang), Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thăm, hỗ trợ kinh phí giúp người dân xã Đăk Plô khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

Trước đó, từ ngày 26-10, tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng, đèo Lò Xo liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng, khiến giao thông bị chia cắt, hàng chục người và phương tiện mắc kẹt trên đèo nhiều ngày.

HỮU PHÚC