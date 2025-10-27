Khắc phục sạt lở, sớm thông các tuyến đường miền Trung – Tây Nguyên

Tối 27-10, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục sạt lở, nhằm sớm thông tuyến toàn bộ, bảo đảm an toàn giao thông và đi lại cho người dân.

Những ngày qua, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên liên tục hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến mực nước trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi… dâng cao. Nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ.

Ghi nhận đến 16 giờ ngày 27-10, nhiều đoạn đường đã được khắc phục và thông xe, tuy nhiên vẫn còn một số điểm bị ngập sâu hoặc sạt lở khối lượng lớn đang được xử lý. Tại các vị trí này, các đơn vị chức năng đã bố trí rào chắn, cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông từ xa nhằm bảo đảm an toàn và tránh ùn tắc.

Hiện Quốc lộ 1 đoạn qua TP Huế (Km808+00-Km810+00) vẫn đang bị ngập sâu khoảng nửa mét, gây tắc đường; các phương tiện được hướng dẫn đi theo lộ trình hầm Hải Vân – cao tốc Cam Lộ – La Sơn để nối lại Quốc lộ 1.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Hòa Liên, mưa lớn khiến hai vị trí tại địa phận TP Huế bị ngập, phải tạm thời phân luồng phương tiện sang Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14B.

Cũng trên tuyến đường Hồ Chí Minh, khu vực đèo Lò Xo sạt lở taluy dương tại điểm Km1407+800 làm ách tắc giao thông, dự kiến đến đêm nay sẽ thông xe, song nguy cơ sạt lở tiếp tục vẫn rất cao. Các phương tiện được khuyến cáo di chuyển theo Quốc lộ 19 hoặc Quốc lộ 24 để bảo đảm an toàn.

Tại TP Huế, Quốc lộ 49B cũng bị ngập tại 7 điểm, các phương tiện giao thông phải tổ chức đi theo các tuyến đường địa phương.

Trong khi đó, tại TP Đà Nẵng, mố cầu Ca Da trên Quốc lộ 24C bị xói lở (Km85+095), đến 15 giờ cùng ngày, đơn vị quản lý đã khắc phục tạm thời, cho phép xe máy và xe thô sơ lưu thông, đồng thời hướng dẫn các phương tiện tải trọng dưới 10 tấn di chuyển theo tuyến từ Bắc Trà My đi theo Quốc lộ 40B xuống Tam Kỳ, Đà Nẵng rồi đi Quảng Ngãi và ngược lại.

Ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Trà Giáp (TP Đà Nẵng) cho biết, hiện trên địa bàn xã Trà Giáp bị sạt lở nhiều khu vực. Tuyến đường ĐH4 (đi qua Trà Giáp) sạt lở nghiêm trọng với nhiều điểm sạt lở. Khối lượng đất đá quá lớn, các phương tiện không thể lưu thông. Hiện nay thôn 1, thôn 3 của xã bị cô lập. Cầu treo suối Toong (xã Trà Giáp) Cầu treo đi nóc Ông Dũng (xã Trà Giáp)

XUÂN QUỲNH