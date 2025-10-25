Kinh tế

Du lịch

Khánh Hòa đón tàu Discovery Princess cùng 1.200 khách

SGGPO

Sáng 25-10, Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đón tàu biển Discovery Princess chở khoảng 1.200 du khách mang nhiều quốc tịch, chủ yếu từ Bermuda.

Tàu Discovery Princess cập Cảng quốc tế Cam Ranh sáng 25-10. Video: THẢO PHÁT
dasua-9.jpg
Tàu Discovery Princess cập Cảng quốc tế Cam Ranh sáng 25-10. Ảnh: THẢO PHÁT

Từ 8 giờ, du khách bắt đầu tour tham quan Nha Trang với các điểm nổi tiếng như: Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Chợ Đầm, làng nghề Trường Sơn… Dự kiến, 17 giờ cùng ngày, tàu rời cảng để tiếp tục hành trình đến TPHCM.

dasua-.jpg
Du khách rời tàu chuẩn bị hành trình khám phá Nha Trang. Ảnh: THẢO PHÁT

Từ đầu năm 2025 đến nay, Khánh Hòa đã đón 19 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 22.200 du khách lên bờ tham quan. Theo kế hoạch, địa phương sẽ đón thêm 7 chuyến nữa với khoảng 10.000 khách từ nay đến cuối năm.

Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển du lịch tàu biển; góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến và thành công chung của ngành du lịch Khánh Hòa.

HIẾU GIANG

Từ khóa

tàu Discovery Princess Cam Ranh Khách Hòa tàu biển quốc tế du lịch tàu biển du lịch Nha Trang Nha Trang Cảng quốc tế Cam Ranh Việt Nam TPHCM

