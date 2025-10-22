Six Senses Côn Đảo trở thành khu nghỉ dưỡng trăng mật hàng đầu châu Á

Tổ chức World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa công bố Six Senses Côn Đảo là Khu nghỉ dưỡng trăng mật hàng đầu châu Á 2025 (Asia's Leading Honeymoon Resort 2025). Đây cũng là khu du lịch duy nhất tại Việt Nam được bình chọn ở hạng mục này.

Six Senses Côn Đảo là một khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm nép mình trong khuôn viên Vườn Quốc gia Côn Đảo, nơi rừng nhiệt đới xanh tươi gặp gỡ bãi biển trắng mịn dài hơn 1km, tạo nên một không gian thiên nhiên hùng vĩ và yên bình.

Trải rộng trên diện tích 12 hecta, Six Senses Côn Đảo bao gồm 50 căn biệt thự sang trọng nằm dọc theo bờ biển. Thiết kế của Six Senses Côn Đảo là sự pha trộn tinh tế giữa kiến trúc hiện đại và nét đẹp truyền thống của làng chài Việt Nam. Tất cả các biệt thự tại đây đều được xây dựng từ các vật liệu xanh, thân thiện với môi trường như gỗ, tre và nứa.

Ở bất kỳ nơi đâu của S﻿ix Senses Côn Đảo, du khách đều có thể tìm cho mình một khoảng trời riêng tư, yên tĩnh. Ảnh: SIX SENSES

Một điểm đặc biệt là nhiều năm qua, Six Senses Côn Đảo nỗ lực bảo tồn rùa xanh có nguy cơ tuyệt chủng và giảm thiểu 99% rác thải nhựa, hạn chế tối đa khí thải carbon qua nhiều dự án về năng lượng và môi trường.

Theo đánh giá của tổ chức World Travel Awards, Six Senses Côn Đảo là khu nghỉ dưỡng hiếm hoi vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và cảm giác an yên tuyệt đối. Ở bất kỳ nơi đâu trong khu nghỉ dưỡng, du khách đều có thể tìm cho mình một khoảng trời riêng tư với bãi biển tuyệt đẹp, là khung cảnh núi rừng hùng vĩ, hay chốn ẩn mình giữa thanh vắng.

Six Senses Côn Đảo là một khu nghỉ dưỡng 5 sao với thiết kế độc đáo, kiến trúc xanh thân thiện với môi trường. Ảnh: SIX SENSES

Những năm qua, Six Senses Côn Đảo đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những sự kiện đặc biệt như lễ cầu hôn, lễ cưới, trăng mật, ngày kỷ niệm, sinh nhật, hay một chuyến nghỉ dưỡng ý nghĩa cùng gia đình, vợ chồng.

Năm 2011, cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie đã từng chọn Six Senses Côn Đảo làm điểm đến nghỉ dưỡng, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Cũng trong năm 2011, tạp chí du lịch danh tiếng Travel and Leisure (Mỹ) đã bình chọn Six Senses Côn Đảo ở vị trí thứ 19/52 khách sạn mới tốt nhất thế giới.

QUANG VŨ