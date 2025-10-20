Đà Nẵng mở rộng kết nối hàng không, tăng hợp tác du lịch với Singapore

Lúc 16 giờ 20 phút ngày 20-10, chuyến bay mang số hiệu TR314 của hãng hàng không Scoot Airlines, khởi hành từ sân bay quốc tế Changi (Singapore) mang 174 hành khách hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, đánh dấu chuyến bay đầu tiên của hãng đến TP Đà Nẵng.

174 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngay khi đến sân bay, du khách được chào đón với nhiều hoạt động như: nghi thức phun vòi rồng đón máy bay, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tặng hoa và quà lưu niệm, chụp ảnh lưu niệm.

Đường bay thẳng Singapore - Đà Nẵng do Hãng hàng không Scoot Airlines khai thác có tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 2, thứ 5 và thứ 7. Dự kiến tăng lên 7 chuyến/tuần từ tháng 1-2026.

3 hành khách may mắn đầu tiên đáp sân bay Đà Nẵng đã được tặng hoa tươi, quà lưu niệm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các chuyến bay được vận hành bằng tàu bay Airbus A320, có sức chứa 180-186 chỗ ngồi.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, với vị trí địa lý gần gũi, kết nối hàng không thuận tiện và sự tương đồng về văn hóa trong khu vực ASEAN, lượng khách du lịch từ Singapore đến Đà Nẵng ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định.

Việc mở rộng đường bay đã nâng tổng tần suất bay từ Singapore đến Đà Nẵng lên 24 chuyến/tuần, góp phần tăng cường trao đổi khách du lịch giữa Singapore và Đà Nẵng, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác phát triển du lịch song phương trong thời gian tới.

Singapore hiện nằm trong top thị trường khách Đông Nam Á đến TP Đà Nẵng. 9 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón 69.488 lượt khách Singapore.

XUÂN QUỲNH