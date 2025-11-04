Xã hội

Khánh Hòa: Người dân chủ động ứng phó bão Kalmaegi

SGGPO

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), dự báo hướng vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ, người dân tại các xã, phường ven biển tỉnh Khánh Hòa tranh thủ khi thời tiết còn tạnh ráo đã chủ động gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Người dân xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa chủ động phòng chống bão. Thực hiện: HIẾU GIANG
dasua-7.jpg
Sáng 4-11, tại vùng biển khuất gió thuộc bán đảo Đầm Môn (xã Đại Lãnh), ngư dân đã chủ động neo buộc chắc chắn
dasua-11.jpg
Ngư dân thả neo giữ cho tàu cố định. Sử dụng các vỏ xe treo ở thành mạn tàu thuyền và cả mũi tàu thuyền để hạn chế va vào nhau
dasua-4.jpg
Anh Nguyễn Minh Quý (38 tuổi, chủ tàu KH00836TS, bên phải) cùng thuyền viên thả neo, chằng chống tàu để giảm thiểu thiệt hại
dasua-5.jpg
Dù ở vùng biển khuất gió, nhưng nghe bão Kalmaegi có thể mạnh như bão Damrey năm 2017, anh Quý cùng một số ngư dân khác chọn ở lại trông tàu, giữ tài sản lớn nhất của gia đình
dasua-8.jpg
Rút kinh nghiệm từ những cơn bão trước, các hộ nuôi trồng thủy sản tại xã Đại Lãnh đã đầu tư, làm bờ kè kiên cố bảo vệ đầm nuôi
dasua-1.jpg
Ông Nguyễn Văn Chung (62 tuổi, chủ cơ sở nuôi tôm rộng 2ha tại thôn Tuần Lễ, xã Đại Lãnh) cho hay, từ “bài học” cơn bão Damrey nên đã chuẩn bị nhiều máy phát điện quay tay, chủ động cấp điện cho hệ thống sục khí trong ao nuôi khi mất điện nhiều ngày
dasua-3.jpg
Ông Chung cũng thuê người gia cố lại mái tôn, bờ taluy bảo đảm vấn đề tiêu úng, ngập lụt; bán hai hồ tôm thành phẩm trước đó dù giá không được như mong muốn
dasua-9.jpg
Ông Đặng Quốc Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Lãnh, cho biết, địa phương đã yêu cầu các đơn vị, lực lượng rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão. Đặc biệt, đảm bảo an toàn người, phương tiện, tài sản tại các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển...
dasua-1.jpg
Tại Cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang), nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ lần lượt cập bến, neo đậu tránh bão Kalmaegi. Đây là cảng cá lớn của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ, có vị trí thuận lợi giúp ngư dân chủ động phòng tránh bão
dasua-3.jpg
Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban Quản lý Cảng cá Hòn Rớ, cho biết đa số tàu đang neo nghỉ trăng nên việc ứng phó thuận lợi. Ban quản lý phối hợp lực lượng biên phòng hướng dẫn sắp xếp tàu đúng quy định
dasua-0072.jpg
Ngư dân phường Bắc Nha Trang chủ động neo đậu và đưa tàu thuyền lên bờ để tránh sóng to, gió lớn gây hư hại tài sản
dasua-0.jpg
Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hòa đang có hơn 5.200 tàu cá với gần 30.000 lao động làm việc trên biển. UBND tỉnh đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền còn hoạt động trên biển trở vào bờ hoặc tìm chỗ tránh, trú bão an toàn trước 10 giờ ngày 5-11

Bão Kalmaegi (bão số 13) được dự báo đang hướng về đất liền miền Trung, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; kiểm đếm, nắm chắc số lượng tàu thuyền trên biển; phối hợp hướng dẫn tàu cá, tàu du lịch, tàu vận tải và tàu công trình chủ động di chuyển tránh trú an toàn. Kêu gọi toàn bộ tàu thuyền còn trên biển trở vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn trước 10 giờ ngày 5-11; tham mưu UBND tỉnh xem xét việc hạn chế hoặc cấm tàu thuyền ra khơi; đề xuất biện pháp cấm tắm biển khi cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản...

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

lũ lụt miền Trung ủng hộ đồng bào vùng lũ bão Kalmaegi bão số 13 Khánh Hòa Nha Trang ứng phó bão số 13 phòng tránh bão thiên tai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn