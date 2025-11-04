Khánh Hòa: Người dân chủ động ứng phó bão Kalmaegi

Bão Kalmaegi (bão số 13) được dự báo đang hướng về đất liền miền Trung, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; kiểm đếm, nắm chắc số lượng tàu thuyền trên biển; phối hợp hướng dẫn tàu cá, tàu du lịch, tàu vận tải và tàu công trình chủ động di chuyển tránh trú an toàn. Kêu gọi toàn bộ tàu thuyền còn trên biển trở vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn trước 10 giờ ngày 5-11; tham mưu UBND tỉnh xem xét việc hạn chế hoặc cấm tàu thuyền ra khơi; đề xuất biện pháp cấm tắm biển khi cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản...