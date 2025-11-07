TPHCM: Khu vực dưới chân Núi Lớn vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao

Ngày 7-11, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu (TPHCM), cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trạng khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại hẻm 634/8 Trần Phú (phường Vũng Tàu), nằm dưới chân Núi Lớn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận khu vực này nằm trên địa hình dốc, chênh lệch độ cao tới 20m so với vị trí hẻm chính. Trong 6 căn nhà ở khu vực nguy hiểm, có 2 căn xây trên nền đất đắp, không có chân kè, đã xuất hiện tình trạng sạt lở, hở móng. Nghiêm trọng hơn, phía trước hiên một số nhà đã hình thành hốc sạt lớn, có thể tiếp tục đổ sập nếu gặp mưa lớn, gió mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Nguyễn Tấn Bản (phải) trực tiếp kiểm tra hiện trạng khu vực có nguy cơ sạt lở tại hẻm 634/8 Trần Phú. Ảnh: QUANG VŨ

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ cao mất an toàn, tối 6-11, UBND phường Vũng Tàu đã di dời khẩn cấp 17 hộ dân với 81 nhân khẩu đến nơi an toàn. Toàn bộ khu vực hẻm 634/8 đã được giăng dây, cắm biển cảnh báo và kiểm soát chặt việc ra vào, người dân không được quay lại sinh sống khi chưa có chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Một số khu vực đã bị sạt lở dưới kè các móng, nền nhà dân. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Nguyễn Tấn Bản cho biết, tình trạng sạt lở tại đây đã xuất hiện từ tháng 10-2022 và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Phường đang đề xuất phối hợp với các sở, ngành và mời chuyên gia đánh giá địa chất để sớm có phương án xử lý căn cơ, đảm bảo an toàn trước khi đưa người dân trở lại. Trong thời gian chờ khắc phục, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ chỗ ở tạm cho các hộ dân, hiện được bố trí tại Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng (số 1 Trần Xuân Độ).

Lực lượng chức năng tiếp tục giăng dây, cảnh báo và kiểm soát người ra vào khu vực có nguy cơ sạt lở cao dưới chân núi Lớn. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ