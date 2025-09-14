Học sinh phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) trải nghiệm sản phẩm công nghệ giáo dục

Ngày 14-9, UBND phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức ngày hội giới thiệu sản phẩm bình ổn thị trường và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ năm học 2025-2026.

Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, rộn ràng ngay từ sớm với hơn 20 gian hàng trưng bày. Khu vực giới thiệu sản phẩm công nghệ giáo dục lúc nào cũng đông kín. Giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng trải nghiệm, tìm hiểu các phần mềm tương tác, STEM, AI Robotics, mô hình 3D... phục vụ giảng dạy và học tập.

Em Trần Huy Khôi (ngụ phường Tân Sơn Hòa) bày tỏ: “Em rất thích khi được trải nghiệm những mô hình học tập hiện đại và cảm thấy cách học này sinh động hơn, giúp chúng em dễ hiểu bài và nhớ lâu hơn”.

Phụ huynh, học sinh thích thú tham quan không gian trưng bày tại ngày hội

Ở gian hàng trưng bày dụng cụ học tập, sách vở, sản phẩm bình ổn giá, phụ huynh cũng tranh thủ lựa chọn và mua để phục vụ nhu cầu con em mình trong năm học mới.

Phụ huynh tìm hiểu, mua sắm các mặt hàng

Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa Trần Minh Vũ cho biết, ngày hội là hoạt động nằm trong chuỗi giải pháp triển khai chương trình bình ổn thị trường của phường, nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời, ổn định hàng hóa thiết yếu phục vụ năm học mới. Đặc biệt hướng đến học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục.

Đây là dịp để kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp - nhà trường - người tiêu dùng, góp phần lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời mở rộng không gian giới thiệu các sản phẩm bình ổn thị trường và hàng Việt Nam chất lượng cao.

Học sinh trải nghiệm các sản phẩm công nghệ giáo dục

Chương trình còn hướng tới mục tiêu khuyến khích và lan tỏa ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xem đây là động lực để phát triển giáo dục, kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Học sinh trải nghiệm các sản phẩm công nghệ giáo dục, chuyển đổi số trong trường học

Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa khẳng định, phường sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm phục vụ giáo dục. Đồng thời, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc cùng đồng chí Lê Huy Hoàng, Phó Trưởng Phòng Phát triển công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM trao quà đến học sinh khó khăn

Đồng chí Trần Minh Vũ và đồng chí Trương Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao quà đến học sinh khó khăn

Nhằm chăm sóc sức khỏe học đường một cách toàn diện, ngày hội còn có hoạt động khám và tư vấn bệnh lý cột sống cho học sinh các trường trên địa bàn.

Dịp này, phường Tân Sơn Hòa đã trao tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

CẨM TUYẾT