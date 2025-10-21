Kinh tế

Khoai mì rớt giá, nông dân ở Gia Lai, Quảng Ngãi thua lỗ

Những ngày này, người dân các xã phía Tây tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi bước vào vụ thu hoạch mì trong nỗi lo mì rớt giá, khiến nhiều hộ nông dân lao đao.

Anh Kpa Sơn (xã Ia Lâu) chở mì từ rẫy về bán cho đại lý

Theo khảo sát của phóng viên, nhiều đại lý và nhà máy đang thu mua mì với giá chỉ từ 1.600 – 1.950 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với các năm trước. Với mức giá này, người trồng mì sẽ bị lỗ.

Giữa thời tiết nắng gắt, trên nhiều tuyến đường dẫn vào các xã Ia Pia, Ia Lâu, Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), nông dân đang nhổ mì, gom thành đống chờ xe đến chở về đại lý.

Anh Kpa Sơn (xã Ia Lâu) điều khiển xe chở đầy mì, cho biết gia đình trồng 5ha mì, dự thu khoảng 80 tấn. Hiện giá bán cho đại lý chỉ khoảng 1.800 đồng/kg, thấp hơn các năm trước từ 600 –1.200 đồng/kg. Với giá hiện nay, gia đình anh lỗ khoảng 30 triệu đồng. Mì phải đạt giá 2.200 đồng/kg mới có lời. Biết lỗ nhưng anh vẫn phải thu, để lấy kinh phí thanh toán tiền phân bón, công thu hoạch.

Tại Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Fococev Tây Nguyên (xã Kon Braih) đang thu mua khoảng 5.000ha mì của xã Kon Kraih và các xã lân cận với giá khoảng 1.950 đồng/kg. Theo lãnh đạo nhà máy, với mức giá này, nông dân thất thu.

Ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih, cho biết toàn xã có hơn 2.000ha mì và giá thu mua hiện thấp hơn so với các năm trước, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

HỮU PHÚC

