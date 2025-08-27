TPHCM và Đồng Nai phối hợp tháo gỡ vướng mắc mặt bằng mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương liên quan để phối hợp với chủ đầu tư giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời xem xét khả năng mượn tạm đất tại một số vị trí phục vụ thi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Khẩn trương triển khai mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã trình phương án và lấy ý kiến các bên liên quan. Theo VEC, công địa phục vụ thi công là yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Hai giải pháp thi công được đưa ra. Phương án 1 là xây dựng đường công vụ dọc tuyến, điều kiện là phải bàn giao mặt bằng trước ngày 15-11. Ưu điểm của phương án này là không ảnh hưởng đến quá trình khai thác tuyến cao tốc hiện hữu, nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ giải phóng mặt bằng. Phương án 2 là tận dụng làn dừng khẩn cấp trên cao tốc đang khai thác, thi công ban đêm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng. Giải pháp này linh hoạt hơn nhưng hạn chế về thời gian, có thể ảnh hưởng đến lưu thông.

Ngoài ra, VEC cũng đề nghị TPHCM, Đồng Nai và các địa phương liên quan hỗ trợ việc mượn tạm đất lân cận để bố trí công trường, đảm bảo đủ diện tích triển khai.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây lên 8-10 làn xe được xem là công trình khẩn cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối với sân bay Long Thành. Tại lễ khởi công ngày 19-8, VEC cam kết nỗ lực đưa dự án về đích trong năm 2026, trong đó cầu Long Thành sẽ hợp long vào tháng 12-2026 và hoàn thành toàn bộ vào quý 1-2027.

QUỐC HÙNG