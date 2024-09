Khởi tố 5 thanh niên hiếp dâm 1 phụ nữ, rồi quay clip tung lên mạng

Ngày 18-9, Công an huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đã khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam một số bị can để điều tra về tội "Hiếp dâm".

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam đã bắt tạm giam T.C. (sinh năm 2007), H.V.L. (sinh năm 2003, cùng ngụ xã Phước Minh, huyện Thuận Nam).

Theo điều tra, đầu tháng 1-2023, 5 bị can, gồm: T.C., H.V.L., H.V.T. (sinh năm 2001), Đ.T.T. (sinh năm 2006), P.N.H. (sinh năm 2001, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) và chị Đ. (sinh năm 2006, ngụ tỉnh Ninh Thuận) cùng tổ chức ăn nhậu tại khu rẫy của gia đình T.C..

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam bắt tạm giam T.C. và H.V.L. Ảnh: CACC

Trong khi ăn nhậu, 5 bị can trên bàn bạc, lên kế hoạch hiếp dâm chị Đ..

Sau đó, cả 5 đối tượng khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm chị Đ., đồng thời P.N.H. dùng điện thoại quay clip cảnh hiếp dâm.

Đến tháng 5-2024, phát hiện đoạn clip trên bị phát tán trên mạng xã hội nên Công an huyện Thuận Nam điều tra vụ việc.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cả 5 đối tượng trên để điều tra về tội "Hiếp dâm". Trong đó, 2 đối tượng T.C. và H.V.L. đã bị bắt tạm giam; 3 đối tượng còn lại hiện đang bị bắt tạm giam trong một vụ án khác.

NGUYỄN TIẾN