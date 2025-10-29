Khởi tố đối tượng hành hung nhân viên bảo vệ trên tàu Metro số 1

Một người hành hung nam nhân viên bảo vệ trên tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã bị khởi tố. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý một người khác có liên quan.

Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.N.V.B. (SN 2008, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị can này liên quan đến vụ việc hành hung một nam bảo vệ trên tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Cơ quan công an làm việc với 2 người hành hung nam bảo vệ trên tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

Ngoài ra, công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý N.H.T.K. (SN 2010, cùng trú tại phường Cầu Ông Lãnh) cũng liên quan đến vụ việc trên.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 26-10, trên chuyến tàu Metro số 1604 Bến Thành - Suối Tiên xuất phát từ ga Suối Tiên đi ga Bến Thành. Khi tàu đến ga khu công nghệ cao, anh T.H.N.M. (SN 2002, trú tại phường Sài Gòn, TPHCM) là nhân viên bảo vệ trực trên tàu, nhắc nhở một nữ hành khách không được ngồi gác chân lên ghế.

Sau lời nhắc nhở của bảo vệ, 2 thanh niên đi cùng nữ hành khách này là P.N.V.B. và N.H.T.K đã xông vào hành hung anh M.

Vụ việc chỉ dừng lại khi được hành khách trên tàu can ngăn. Khi tàu đến ga Thủ Đức, những cá nhân liên quan được cơ quan chức năng mời đến làm việc.

VĂN ANH