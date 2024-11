Khởi tố kẻ gây rối trên sân khấu Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Diện (sinh năm 1981, ở thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Qua điều tra, công an làm rõ, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 17-11, Nguyễn Xuân Diện sau khi uống rượu say đã đến Nhà văn hóa thôn Phượng Hoàng chửi bới. Đúng thời điểm đó, UBND xã Cẩm Hoàng cùng thôn Phượng Hoàng đang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với khoảng 40 người tham gia.

Cơ quan công an lấy lời khai của Nguyễn Xuân Diện

Lúc này, cán bộ thôn và xã Cẩm Hoàng cùng lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở đã giải thích, yêu cầu Diện rời khỏi hội trường nhưng người đàn ông này không thực hiện theo. Thậm chí, Diện còn lên sân khấu gây rối, làm gián đoạn việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Phượng Hoàng. Ngay sau đó, Công an xã Cẩm Hoàng đã khống chế đối tượng, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng để xử lý.

NGUYỄN QUỐC