Khởi tố vụ án để điều tra về vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết

Chiều 25-5, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy", liên quan vụ cháy làm 14 người chết tại khu nhà trọ ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ 2 nội dung: trách nhiệm của chủ nhà trọ và nhóm quản lý nhà nước.

Như Báo SGGP đã thông tin, lúc 0 giờ 46 ngày 24-5, xảy ra cháy tại nhà trọ có địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Hiện trường vụ cháy

Công an TP Hà Nội sau đó đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 0 giờ 52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm đó, đám cháy đã lan mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 1 giờ 26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Trong khi đó, theo Bộ Công an, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê để ở, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Quy mô nhà gồm một nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng; một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước.

Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2, trên tổng diện tích khu đất là 205m2. Phần diện tích còn lại được bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.

Gia đình chủ nhà có 7 người và 17 người khác đăng ký thuê ở. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về PCCC - CHCN do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức.

GIA KHÁNH