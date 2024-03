Không để xảy ra tình trạng tăng lương không theo kịp tăng giá

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nội dung thảo luận về công tác dân nguyện

Trình bày báo cáo về vấn đề này, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Chính phủ, hoạt động giám sát của Quốc hội.



Cử tri đánh giá cao việc Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài; quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, thời gian gần đây vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm chết và bị thương nhiều người khiến cử tri lo lắng. Đặc biệt, tình hình ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, nắng nóng gay gắt kèm theo thiếu hụt lượng mưa làm nguy cơ xảy ra cháy rừng, thiếu nước sản xuất ở nhiều nơi; giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng… cũng là những vấn nạn được đề cập trong báo cáo.

Cùng với đó là tình trạng khan hiếm nguồn cát xây dựng, không đủ cung cho các công trình trọng điểm quốc gia và nhu cầu xây dựng khác làm chi phí đầu tư tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình, dự án; tình trạng khai thác cát trái phép ở Hà Nội và một số địa phương diễn biến phức tạp; tình trạng thiếu thuốc, vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập…

“Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường... tránh tình trạng mức điều chỉnh tăng lương không theo kịp lạm phát, tăng giá các mặt hàng trên thị trường”, ông Dương Thanh Bình phát biểu.

Ban Dân nguyện còn kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan có giải pháp cho khai thác mỏ tạo nguồn cung, hạ giá thành để đáp ứng yêu cầu xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng khác… Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế có giải pháp hữu hiệu đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; xem xét, điều chỉnh quy định thời gian điều trị nội trú bảo hiểm y tế; chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét thiết kế lại mẫu thẻ bảo hiểm y tế để người tham gia bảo hiểm có thể theo dõi hạn sử dụng tiện lợi và dễ dàng hơn.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý các vấn đề tăng lương không theo kịp tăng giá, hạn hán, thiếu nước là các vấn đề trọng tâm. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ chú trọng các giải pháp khai thác mỏ, tạo nguồn cung, hạ giá thành vật liệu xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia, giải quyết tình trạng “cát tặc” ở Hà Nội, một số địa phương.

“Tôi thấy có thông tin Bộ GTVT đề nghị việc sử dụng cát biển cho xây dựng sau khi thí điểm ở đồng bằng sông Cửu Long, nếu có hiệu quả thì khẩn trương áp dụng để giải quyết vấn đề cát cho các công trình trọng điểm quốc gia”, ông Trần Quang Phương nêu ý kiến.

