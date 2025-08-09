Khuyến khích cán bộ không đáp ứng được yêu cầu tự nguyện nghỉ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: TTXVN

Hội nghị được kết nối tới UBND 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Qua 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đã đạt được kết quả bước đầu là ổn định và cơ bản vận hành thông suốt, không gián đoạn, không có vấn đề vướng mắc phát sinh lớn, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu với tầm nhìn chiến lược, triết lý phát triển rõ ràng, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống hành chính. Do đó, người đứng đầu Bộ Nội vụ mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, toàn diện trách nhiệm của mình để làm tốt hơn, nghiên cứu, học hỏi, tư duy, hành động tốt hơn, xứng đáng với niềm tin, hy vọng của người dân, vì sự phát triển của đất nước.

Ảnh minh họa: ĐỖ TRUNG

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bước đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt được kết quả quan trọng, là nền tảng, nhưng điều cơ bản nhất, cốt lõi nhất vẫn là mục tiêu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, nhiệm vụ quan trọng, mang tính quyết định là kiến tạo, phát triển và phục vụ khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Mục tiêu này được Tổng Bí thư xác định phải đảm bảo 70%, còn lại quản lý hành chính thông thường chỉ khoảng 30%.

Thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nắm chắc diễn biến thực tế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cả hệ thống hành chính từ Trung ương đến cấp xã thông suốt.

Với lãnh đạo cấp xã, đây là phép thử lớn, lãnh đạo cấp xã phải làm việc căn cơ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, có kế hoạch làm việc cụ thể, đảm bảo 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền” và 2 không “không đùn đẩy, không thoái thác trách nhiệm”.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng lưu ý tập trung hoàn thiện bộ máy nhân sự, đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh mới; rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nếu thực sự không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ do công việc khó, năng lực có hạn, sức khỏe có hạn thì tự nguyện nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, đội ngũ công chức có trình độ, tuyển mới theo hợp đồng. Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng yêu cầu chăm lo cho trung tâm hành chính công - bộ mặt của chính quyền cấp xã.

ĐỖ TRUNG